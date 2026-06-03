V Praze je ve výstavbě 157 tisíc bytů, podle dat Central Group je to rekordní počet

V Praze je ve výstavbě zhruba 157 tisíc bytů, oproti prvnímu pololetí loňského roku o 8000 více. Jedná se tak o doposud rekordní počet. Připravované nové byty by měly vznikat hlavně v Praze 4, 5 a 9. V centru města je prostor pro novou výstavbu omezený. Vyplývá to z dat největšího českého rezidenčního developera Central Group, která zástupci společnosti představili na středeční tiskové konferenci.
I přes vysoké číslo připravovaných bytů se je podle šéfa Central Group Dušana Kunovského kvůli pomalému povolování nedaří dodávat na trh včas. Nabídka proto dál nepokrývá poptávku, což vede ke zvyšování cen a zhoršení dostupnosti bydlení. Větší a rychlejší výstavbě by ale mohly pomoci schválený územní plán Prahy a projednávaná novela stavebního zákona.
Situaci na trhu s byty pak podle Kunovského zhoršují také vysoké ceny stavebních prací a materiálů. Ceny stavebních dodávek vzrostly za dva roky o 27 procent, což výrazně ztěžuje zahajování nových projektů. Central Group na konci loňského roku odložil zahájení výstavby zhruba 2000 bytů.
„Rozestavěné stavby se ale postupně dokončí a nových zakázek bude ubývat. Ceny stavebních dodávek proto logicky musí klesnout. Jinak budou investoři nuceni nové projekty dál ve velkém odkládat. A současný boom rychle vystřídá útlum,“ dodal Kunovský.
Central Group má v Praze rozestavěných 3200 bytů v hodnotě přes 25 miliard korun. Letos firma plánuje dostavět 1600 bytů. Odložené projekty je připravena spustit ve chvíli, kdy se trh stabilizuje a ceny stavebních dodávek klesnou.
Současně společnost v Praze připravuje přes 40 tisíc bytů ve zhruba 60 lokalitách. I letos jedná v návaznosti na schválený metropolitní plán o nákupu nových pozemků.
Územní plán platí od roku 1999
Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Současný pražský plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Dokument nahradí nový územní plán, který zastupitelstvo schválilo minulý týden.
Byty v pražských developerských projektech se podle analýzy developerských firem Central Group, Skanska Residential a Trigema v prvním čtvrtletí nabízely za 182.311 korun za metr čtvereční.
Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o 2,6 procenta a meziročně asi o devět procent. Průměrná cena byla 11,7 milionu Kč. Prodejní ceny pak byly o necelých 5000 korun za metr čtvereční nižší, i tak ale oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostly o více než 11 procent.
V obou případech se jednalo o nová maxima. Starší byty v hlavním městě se prodávaly o více než 20 tisíc korun za metr čtvereční levněji.
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