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Ekonomika

V Polsku se zřítil vrtulník, vracel se z Maďarska. Pilot zahynul

ČTK

V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil, informovala ve středu polská média. Pátrání po vrtulníku Robinson začalo už v noci po ztrátě spojení, když letoun zmizel z radarů. Vrak a tělo se poté podařilo najít v Beskydech na jihu Polska, uvedla televize TVN 24. Příčiny nehody zůstávají nejasné.

ELH, Kometa-Plzeň: vrtulník
Po vrtulníku, který se podle neoficiálních informací vracel do Polska z Maďarska, pátrala stovka lidí, včetně policistů, hasičů, záchranářů a specializovaných pátracích skupin. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
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„Před osmou hodinou byly nalezeny trosky vrtulníku a jedno tělo na úpatí hory Lubogoszcz v Beskydech,“ uvedla policejní mluvčí Katarzyna Cislová. Policie informovala státní komisi vyšetřující letecké nehody a prokuraturu a zajistila místo katastrofy.

Po vrtulníku, který se podle neoficiálních informací vracel do Polska z Maďarska, pátrala stovka lidí, včetně policistů, hasičů, záchranářů a specializovaných pátracích skupin. V pohotovosti byl i policejní vrtulník, ale v oblasti byla hustá mlha.

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