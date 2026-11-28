Ekonom, daňový poradce, filantrop a také amatérský historik. Jan Žůrek stál po listopadové revoluci u zrodu české pobočky nadnárodní auditorské a poradenské společnosti KPMG. Povídali jsme si s ním například o tom, jak prožíval listopadové dny roku 1989 a jak vzpomíná na budování kapitalismu v Česku. Dozvíte se třeba i to, proč je dodnes rád, že kdysi rozčílil Václava Klause.
Slavíme 37 let od listopadové revoluce, jak vy osobně vzpomínáte na konec roku 1989?
Listopad a prosinec 1989 byl jeden velký šrumec. Většina národa žila v obrovském nadšení a naše rodina nebyla výjimkou.
Moje žena byla z disidentské rodiny, tchán Rudolf Zukal, který byl v roce 1968 prorektorem VŠE, byl po ruské invazi vyhozen z vysoké školy a živil se jako buldozerista v jižních Čechách. Vždycky o víkendu přijel v montérkách, hodil na sebe oblek a chodil po Praze s disidenty.
Pomáhal zakládat i samizdatové Lidové noviny, kam jsem pod šifrou napsal pár článků. Stal se signatářem Charty 77 a manželka potom nesměla studovat na vysoké škole.
Onoho 17. listopadu byla přímo na demonstraci, v kotli se však vyhnula zásahům obuškem. Byla zkušenou demonstrantkou, už během Palachova týdne v lednu 1989 jí policisté nařezali.
Já tehdy 17. listopadu hlídal doma naše malé děti. Když jsem ji viděl po té demonstraci úplně zhroucenou, rozhodl jsem se, že je čas opustit šedou zónu.
Po pár týdnech, po pádu vlády jedné strany jsem si navíc říkal, že by bylo dobré tomu novému vznikajícímu vedení státu nějak pomoci. Jako ekonomický analytik s kontakty na Akademii věd jsem znal lidi jako Vladimíra Dlouhého, Tomáše Ježka nebo Valtra Komárka.
Co jste tedy udělal?
Spolu s kamarádem Emanuelem Šípem, pozdějším generálním ředitelem Českých drah, jsme se vypravili přímo do Občanského fóra. Bylo to někdy v prvním prosincovém týdnu, strašně mrzlo a já byl jen nalehko.
Ve Vodičkově ulici, kde bylo jedno z center OF, už stála dlouhá fronta a u dveří byla ochranka. Eman jí proklouzl za zády a zmizel uvnitř. Po půl hodině jsem si říkal: „Kamarád mě zradil, umrznu tu, jdu domů.“ Vtom se otevřely dveře, vyběhl Eman rudý v obličeji a volá: „Jdeme pryč, už tam sedí Václav Klaus.“
A to vadilo?
No vadilo. Měl jsem s ním konflikt v létě 1989. Napsal jsem kritickou recenzi na jeho článek v časopise Finance a úvěr. Poslali mu ji předem k nahlédnutí a on se naštval. Moje recenze pak samozřejmě otištěna nebyla. Takže mi tehdy na začátku prosince bylo jasné, že do politiky nemůžu.
Zpětně bych za to měl být Klausovi vděčný. Mnozí mí kamarádi do politiky šli, byli v ODS nebo ODA a většinou se rozhádali, neskončilo to příliš šťastně.
Navzdory téhle epizodě jste ale přece jen byl v těch dalších dnech v centru dění. Kdysi jste v rozhovoru pro Hospodářské noviny vzpomínal, že jste právě v prosinci 1989 absolvoval nejúspěšnější daňové vyjednávání svého života.
To je fakt. V prosinci bylo založeno Sdružení podnikatelů, chvíli jsem v něm působil. Živnostníci, kterých bylo tehdy pár desítek tisíc, čelili obří dani ve výši 80 procent. Proto jsme se spolu s právníkem a podnikatelem Fidelisem Schlém vypravili na ministerstvo financí vyjednávat o snížení příjmové daně.
Bylo to den před Štědrým dnem, jednání se táhlo, strávil jsem tam víc než pět hodin. Dva ministerští úředníci plus Fidelis hulili jednu cigaretu za druhou a já jako nekuřák v té nevětrané místnosti dost trpěl. Nakonec jsme dosáhli toho, že daňová sazba klesla na polovinu. A to ještě zpětně pro rok 1989 i pro roky 1990 a 1991.
Manželka mi doma vynadala, myslela si, že to oblečení nasáklé kouřem mám ze sezení v hospodě, místo abych pomáhal doma s přípravou na svátky.
Bylo to tehdy opravdu divoké období, ve Výzkumném ústavu obchodu, kde jsem tehdy pracoval, jsem dal výpověď a v těch dalších týdnech jsme měli peníze na živobytí v podstatě jen díky tomu, že jsem se na dva dny v prosinci utrhl a prodával kapry.
Prosím?
No já před Vánoci v 80. letech takhle brigádničil. Vydělal jsem si tak za pár dní zhruba tolik, kolik jsem bral ve výzkumáku za půl roku.
A jak se z tohohle revolučního zmatku zrodilo vaše působení v KPMG?
V Praze se začali objevovat západní byznysmeni a já uměl docela dobře anglicky. Spojili jsme síly s Frantou Dostálkem, žákem mého tchána, a v únoru 1990 jsme se setkali se dvěma zástupci poradenské společnosti KPMG Peat Marwick Dusseldorf.
Vzali jsme je do několika podniků jako Poldi Kladno nebo Tesla Holešovice, vyprávěli jim, jak se v Československu bude ve velkém privatizovat a jaký to bude byznys. Složili jsme se jim na večeři a čekali, že se s nimi dohodneme na nějaké spolupráci.
Jenže když jsme je odvezli taxíkem na letiště, tak nám suše oznámili, že pro nějaké byznysové vyjednávání nemají žádný mandát, že se do Československa jen přijeli podívat. A odletěli. Zůstali jsme naštvaně koukat.
Jak to, že to tedy nakonec s KPMG klaplo?
Za nějakou dobu nás začala shánět jedna česká exulantka žijící v Nizozemsku. Domluvila schůzku v Praze s člověkem z amsterdamské centrály KPMG. Jak se později ukázalo, ti dva chlapíci z KPMG o nás přece jen sepsali report na vedení.
Já jsem většinou klidný člověk, ale na schůzku jsem přišel kvůli té předchozí zkušenosti dost nabroušený. Spustil jsem ostrým tónem, ale kupodivu to zabralo a pozvali nás do Amsterdamu. Tehdy mi trochu došlo, že investoři ze Západu nechtějí jednat s někým ušlápnutým, i kdyby byl kdovíjak chytrý. Lepší je působit sebevědomě, pak vás berou za partnera.
A v Amsterdamu už jste si tedy plácli.
Nakonec ano, ale bylo to ještě dramatické. Cesta se měla uskutečnit koncem dubna 1990. V devět večer před odletem mi volá Franta Dostálek: „Nikam nejedu, mám šílenou chřipku.“ Já na to: „Jestli nejedeš ty, nejedu ani já.“
Franta byl a je fajn člověk a měl přehled o účetnictví větší než já. Nakonec se překonal, spolykal léky a odletěli jsme. V Amsterdamu to jednání dopadlo velmi dobře. Dali nám rozpočet, ať seženeme kanceláře a že počítají s tím, že do dvou let budeme mít tak deset lidí.
A to se povedlo?
Do dvou let nás už nebylo deset, ale přes sedmdesát. Bylo to neuvěřitelné tempo. Dvanáct až čtrnáct hodin denně v práci. A to šestkrát týdně, takže každý týden v průměru kolem 70 hodin. Technologie v podstatě nebyly, jejich vrcholem byl fax. E-maily nebo první mobily dorazily až v polovině devadesátek. Když jsem se vrátil ze služebky, ležela mi na stole halda papírů, kterou jsem musel projít. Ale byl v tom obrovský náboj.
Devadesátky měly spoustu přívlastků, ale pro nás to byla zlatá doba účetnictví, daňového plánování, controllingu. Západní firmy sem ve velkém proudily a potřebovaly někoho, kdo jim vysvětlí obsah tuzemských finančních výkazů. Ty jim totiž nedávaly moc smysl. My jsme sloužili jako překladatelé, transformovali jsme účetní výsledky do jazyka standardních tržních ekonomik.
Bylo náročné zvyknout si na západní styl řízení firmy?
Dostali jsme pár užitečných lekcí. Jednu si zvláště pamatuji, dal nám ji náš šéf Charles. Byl to pravý americký kovboj, dravý, připalující si jednu cigaretu od druhé. Byznys táhl neskutečně. Tehdy onemocněla mzdová účetní a výplaty pro české zaměstnance se o pár dní opozdily.
Charles jel ve výtahu s naším kurýrem, který po Praze rozvážel poštu, anglicky se ho zeptal: „Jak se máš?“ A ten chlapík ze žertu povídá: „Zle, KPMG mi neplatí.“ Charles zjišťoval, co se stalo. Zavolal si nás do kanceláře a spustil: „První lidé, kteří musí dostat peníze na účet, jsou ti dělníci dole! Těch si musíte vážit, bez nich se neobejdeme!“
Byl to tvrdý americký kapitalista, a přitom demonstroval respekt i k těm na spodních příčkách firemní hierarchie. Místo prázdných komunistických frází o vládě proletariátu skutečná úcta k pracujícím. Kapitalismus je sice o zisku, ale stojí na motivaci a důstojnosti všech členů týmu.
Bylo těžké vštípit lidem v Česku západní firemní pracovní kulturu?
U mladých lidí z univerzit to šlo samo. Nebyli zatíženi návyky „socialistického hospodaření“, uměli jazyky a na práci v renomované firmě byli hrdí. Dívali jsme se expatriantům vyslaným sem ze zahraničí přes rameno a rychle se učili.
Při řízení jsme uplatňovali pravidlo lead by example. Šli jsme příkladem. Pokud byla potřeba práce o víkendu, nekoučoval jsem lidi z golfového hřiště. Když jsme se měli sejít v sobotu v deset hodin ráno, seděl jsem v kanceláři už v půl desáté a makal s nimi až do noci. Když zaměstnanci vidí, že s nimi táhnete za jeden provaz, jdou za vámi.
Později jsem byl ve vedení KPMG ve střední a východní Evropě. Vývoj v Polsku, Maďarsku byl velmi podobný tomu našemu. Všude byl obrovský hlad po změně, lidé byli pracovití a rychle odborně rostli. Devadesátky byly náročné, ale byla to neopakovatelná doba obrovských příležitostí.
Zároveň se ale také často mluví o tom, že se v té době „zhaslo“, aby se mohlo ve velkém krást.
Je pravda, že se hodně kradlo. Byla to éra lehkých topných olejů, kmotra Mrázka a divokých privatizací. Když se na to dívám zpětně, asi se dalo mnohé udělat lépe, ale hodnotit to s dnešním odstupem je snadné.
Celkově 90. léta považuji za velmi úspěšné období, byla vytvořena konkurenceschopná ekonomika. Koneckonců, na rozdíl od jiných zemí, jako bylo třeba Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, u nás neproběhl žádný velký odliv mozků. Češi hlasovali nohama a zůstali ve své domovině. Evidentně se lidi u nás s ekonomickou transformací vyrovnávali lépe.
V poradenské společnosti KPMG jste strávil 27 let. To je na korporátní prostředí výjimečně dlouhá doba. Jak se dá tak dlouho vydržet v jedné firmě, aniž by člověk vyhořel?
Nevím. Možná nějaký hlubší pocit, že to dává smysl. Bavila mě práce ve velkém týmu. Je pravda, že řada kolegů vyhořela. I já měl období, kdy už mi práce lezla ušima. Ale nějak jsem to vždycky ustál.
A nezamotala se vám v 90. letech trochu hlava z toho, že jste najednou začal vydělávat velké peníze?
Myslím, že nezamotala. Ony to ze začátku zase tak velké peníze nebyly, KPMG nás držela hodně zkrátka. Nebyl jsem už žádný mladíček s čerstvým univerzitním diplomem. To už se vám hlava jen tak nezamotá. Byli jsme s ženou navíc zvyklí žít skromně, s malými dětmi jsme bydleli v ošklivém, polosuterénním bytě. Kamarád emigroval a nechal nám klíče.
Neměli jsme žádný oficiální užívací dekret, dlouho jsme se klepali, kdy nás úřady vyhodí na dlažbu. První vlastní byt jsme si pořídili až v mých dvaačtyřiceti letech, těsně před Vánoci roku 1995. Moje žena navíc pracovala v neziskovém sektoru. Doma mi nastavovala zrcadlo reality úplně jiného světa.
Asi i díky své manželce jste tedy člověk, který se hodně věnuje filantropii. Působíte ve správní radě domácího hospice Cesta domů, v Nadaci rodiny Vlčkových či v nadaci, která podporuje nezávislá média. Patří to podle vás už v Česku k bontonu, že se podnikatelé a byznysmeni věnují charitě?
Hodně věcí se posunulo. Dnes sice zdaleka nejsme na úrovni anglosaského světa, ale i bez tvrdých dat bych řekl, že se blížíme Rakousku nebo Itálii. Velcí boháči pochopili, že se sluší mít třeba vlastní nadaci. Jistě, někdo si tímhle způsobem chce koupit vliv nebo zařídit dobré PR. Když máte miliardy a nechcete jít do politiky, přes filantropii můžete získat lepší společenský status.
Ale pak jsou tu například lidé jako bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček s manželkou Katarínou, Libor Winkler z RSJ nebo internetový podnikatel Jan Barta, kteří dávají obrovské prostředky naprosto nezištně.
Jste jedním ze zakládajících investorů, kteří stáli u zrodu Deníku N. Co vás vedlo k investici do nezávislé žurnalistiky?
Byla to čistá souhra náhod. Nejsem vizionář s promyšleným filantropickým plánem. Když mě oslovil podnikatel Jarda Horák, říkal jsem si, že to dává smysl. Končil jsem v KPMG a vyvázal se ze všech regulatorních omezení. Rozhodlo i to, že v projektu působili i další lidé, kterých si vážím.
Podpora nezávislé žurnalistiky je podle mě naprosto klíčová pro udržení liberální demokracie. I když to z hlediska PR může vzbuzovat negativní reakce. Na rozdíl od poskytování pomoci nemocným a handicapovaným lidem.
Jste evidentně člověk mnoha zájmů, což dosvědčuje i skutečnost, že jste sepsal knihu věnující se prvorepublikovému šéfredaktorovi Rudého práva Josefu Guttmannovi. Jak se to stalo, že jste se rozhodl věnovat několik let života bádání po osudech téhle zapomenuté postavy našich dějin?
Zaujal mě jeho příběh. Narazil jsem na něj v roce 2018 ve Wikipedii, kde bylo napsáno, že zemřel v New Yorku, ale svítila tam tři různá data úmrtí. To mi přišlo divné a začal jsem na Googlu hledat víc informací. Našel jsem odkaz na jeho archiv na New York University.
Také jsem si přečetl knihu od Jacquese Rupnika z roku 2002, který se o Guttmannovi stručně zmiňoval. Jeho životní příběh mě začal zajímat. (Guttmann byl ve stranické linii komunistické strany dvojka hned za Klementem Gottwaldem, pak jej ovšem z KSČ za kritiku stranické politiky vyloučili. Kvůli židovskému původu utekl na začátku druhé světové války do Spojených států – pozn. red.).
Proč jste to bádání nepřenechal profesionálním historikům? Nezkoušel jste jim to téma nabídnout?
Zkoušel, a nejednou, ale neměli o to téma zájem. A tak jsem se spojil s již zmíněným kamarádem Emanuelem Šípem, který měl zkušenosti s hledáním v archivech, sestavoval rodinné rodokmeny. Ukázal jsem mu americké odkazy, on na to kouká a říká: „To půjde, zaplatíme pár desítek dolarů za přístupy a uvidíme.“ B
ěhem roku 2019 jsme se rozhoupali, že odletíme bádat přímo do New Yorku. Jenže přišel covid a New York byl neprodyšně uzavřený. Dva roky se nedalo nikam jet. Nakonec jsme se tam přece jen dostali, vedle českých archivů jsme prolezli i ty americké. A našli i Guttmannův hrob. Eman bohužel v roce 2023 zemřel, knihu jsem pak musel sepsat sám a jemu ji dedikoval.
Když vás tak poslouchám, umíte vy si vůbec sednout a nedělat vůbec nic?
Po pravdě moc neumím. Pokud mi pánbůh dá zdraví a hlava bude sloužit, budu se snažit být aktivní. Mám to štěstí, že se kolem mě neustále objevují zajímavé impulzy a výzvy. Pátrám po zaniklých šumavských sklárnách a příbězích s nimi spojených.
Dále mě zajímá osud vlasovců zajatých v jižních Čechách. V lesích tam leží stovky těl těchto vojáků, kteří v roce 1945 ubránili Prahu proti nacistům. Nebaví mě sedět doma v křesle a hodiny civět na televizi. Dokud to jde, chci něco smysluplného dělat.
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