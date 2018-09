Slunce ve skle. V Plzni se představily minipivovary, k mání byla i jogurtová příchuť

Svrchně kvašená piva typu ale, IPA (India Pale Ale) a stout jsou u českých milovníků chmelového nápoje stále oblíbenější. V sobotu jich v Plzni návštěvníci festivalu minipivovarů mohli ochutnat víc než sto druhů.

Plzeň - V Česku dále přetrvává trend svrchně kvašených piv typů ale, IPA a stout. Na 11. ročníku festivalu minipivovarů Slunce ve skle v Plzni tvořily 60 procent nabízených značek, tradiční české ležáky byly zastoupeny výrazně méně.

Celkem 65 nejmenších výrobců představilo asi 250 značek piv, řekl Petr Míč z pivovaru Purkmistr, který přehlídku pořádal. Na prvním ročníku přitom čepovalo 14 výrobců jen spodně kvašená piva, tedy ležáky.

"Tento trend nahradil ovocná piva, jichž tu byla ještě před šesti lety spousta," uvedl Míč. Letos byla ochucená piva jen dvě a desetistupňové pivo nabízely jen tři minipivovary.

Podle sládka z druhého největšího plzeňského pivovaru Beer Factory Petra Krýsla trend stále trvá a trh se dále rozšiřuje o belgická a kyselá piva. "Svrchně kvašené pivo je hodně výrazné, voňavé, které dokáže zaujmout širokou škálu lidí, stejně jako je to trvale v Americe," řekl.

Podle Krýsla je ležák ve výrobě nejtěžším stylem. "Spodní kvašení je o dost náročnější, protože dáváme vyniknout sladu a chmelu. A to musí být ve skvělé harmonii, aby to nebylo moc sladké, nebo naopak moc prokvašené, moc kvasnicové, nebo staré, nebo mladé. Vše se musí uvařit v takové čistotě, že z toho nesmí být nic cítit," uvedl.

Návrat staletých receptur

Výroba svrchně kvašených piv je o polovinu kratší a zisky z nich jsou vyšší. Podle Krýsla tento trend už nikdy nevymizí. "Pijí je nejen mladší, ale už také spousta starších lidí se dokázala přeladit na moderní vlnu," uvedl.

"Ale se tady vařil před staletími, tak proč by se nevařil dneska. Je to zvláštnost restauračních minipivovarů. Některým to zachraňuje to, že neumí vařit kloudný ležák. Ale je snazší disciplína," řekl vydavatel Pivo, Beer, Ale Pavel Borowiec. Mladí, kteří chtějí pivo stále méně, chtějí zážitky.

"Jsou spíše taková móda. K dobrému ležáku i desítce se budou lidé vždycky vracet," řekl sládek Pivovaru Chříč z Plzeňska. "Chtějí je víc, ale pořád ne tolik jako světlá, spodně kvašená piva. A ideální je desítka. U nás je o ni velký zájem - kvůli penězům i kvůli tom, že jí vypijí víc," řekla sládková Kašperskohorského pivovaru Saša Michalová. Kvůli touze po objevování se ale bude procento "svrchňáků" zvyšovat.

Malé pivovary nemusí vařit drahé pivo

Současný počet minipivovarů v Česku, kolem 450, bude ještě několik let stoupat. Zavřely zatím asi jen tři, a to z ekonomických důvodů.

"Není pravdou, že každé pivo z minipivovaru musí být dobré. Je to dáno tím, že vaří v různých podmínkách na různých technologiích, a ne všude jsou sládci, kteří mají potřebné vzdělání a praxi," uvedl Míč.

Podle Borowiece je prostor pro nové restaurační pivovary, které všechnu výrobu prodají ve své hospodě, nekonečný.

"Těch může být 2000. Limitovaný prostor je pro ty, kteří chtějí prodávat pravidelně z hospody ven, nebo svoji hospodu nemají," řekl. Tam je konkurenční boj stále větší. Nejzvláštnějšími pivy byla podle řady návštěvníků festivalu například kokosový ale a jogurtové pivo.

