U drůbeže na Slovensku se vyskytla ptačí chřipka. Čeští veterináři zpřísnili kontroly

Veterináři rozšířili po výskytu ptačí chřipky na Slovensku mimořádné kontroly i na drůbež z tohoto státu. V pátek to sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Mimořádné kontroly zahájili veterináři ve středu, zaměřeny byly na chovy, kam se přesouvá drůbež z Polska, kde se nemoc také vyskytuje. V pátek slovenské úřady potvrdily výskyt ptačí chřipky v malochovu na jihu země.

SVS také vyzvala tuzemské chovatele, aby nechali drůbež zavřenou, případně aby chov zasíťovali kvůli omezení možného kontaktu s volně žijícími ptáky, kteří chorobu přenášejí.

"Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat v případě osob a vozidel jedoucích do hospodářství ze zemí s výskytem ptačí chřipky. O vývoji nákazové situace a důležitosti dodržovat preventivní opatření budou ještě dnes opět informovány zainteresované chovatelské instituce," uvedl Majer.

Podle údajů veterinářů se ze Slovenska dovezlo do českých chovů loni 2,35 milionu kusů živé drůbeže, na jatka jí pak putovalo 1,7 milionu kusů. Letos v lednu pak šlo o 57 000 kusů do chovu a 22 050 kusů na jatka. Násadová vejce se do ČR loni ani letos ze Slovenska nedovážela. Drůbežího masa se loni ze Slovenska dovezlo 6392 tun a vajec více než 19,5 milionu kusů.

Slovenští veterináři uvedli, že u tamní choroby jde o silně patogenní subtyp H5N8, který na konci loňského a na začátku letošního roku odhalily u drůbeže také úřady v Polsku. Nemoc byla zjištěna v malochovu u Nitry. Chovatel nahlásil úhyn tří kusů z celkového počtu 22 kusů drůbeže. Národní laboratoř prostřednictvím testů potvrdila nákazu ve čtvrtek. Předběžné výsledky vyšetřování ukázaly, že drůbež, která byla chována v otevřeném prostoru, se nakazila volně žijícím ptactvem.

V Polsku, které je největším producentem drůbeže v Evropské unii, se nákaza ptačí chřipkou naposledy objevila nejméně na pěti farmách.

České komerční chovy mají ze zákona povinnost hlásit pokles příjmu potravy a vody o více než 20 procent, nižší produkci vajec o více než pět procent po dobu delší než dva dny a zvýšenou úmrtnost vyšší než tři procenta týdně.

Ptačí chřipka se v Česku objevila po deseti letech v roce 2017 a tehdy zasáhla i další evropské země. Kvůli nákaze bylo nutné utratit v Evropě miliony kusů drůbeže. Ptáci měli téměř výlučně virus H5N8, u kterého se dosud neprokázal přenos na člověka. V českých chovech bylo kvůli nemoci tehdy vybito 98 000 ptáků, většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nemoci.

