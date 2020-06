V květnu zdražovaly potraviny i elektřina. Růst inflace mírnily pohonné hmoty

Spotřebitelské ceny byly v květnu o 2,9 procenta vyšší než před rokem, jejich růst zpomalil z dubnových 3,2 procenta. Na růstu se podepsaly zejména ceny potravin. Vepřové maso, uzeniny, zelenina, ovoce, cukr či mouka byly v květnu dražší než před rokem, levnější bylo třeba máslo. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil Český statistický úřad.

Zdražila ale také elektřina. Proti růstu inflace působily levnější pohonné hmoty, za které řidiči platili o pětinu méně.

Ceny potravin a nealkoholických nápojů se v květnu zvýšily v průměru o 6,3 procenta, což byl pomalejší růst než dubnových 7,8 procenta. Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera byl ale růst cen potravin stále vysoký. "Je to taženo kombinací faktorů od sucha po problémy se sklizní v některých jižních zemích Evropy zasažených koronavirem. Například ceny ovoce tak v květnu vzrostly o téměř osm procent. Z meziročního pohledu jsou vyšší o čtvrtinu," sdělil Seidler.

Ceny masa například stouply o desetinu. Podle údajů z poloviny května byl třeba kilogram vepřové pečeně letos v květnu dražší o 25 korun než loni, kdy stál 126,11 Kč. Maso zdražovalo i v dubnu, a to o rychlejších 12,8 procenta. Polevilo i zdražování zeleniny z dubnových 11,8 procenta na květnová čtyři procenta.

Zrychlilo naopak zlevňování másla z dubnových 3,5 procenta na květnových 7,7 procenta. Podle údajů z poloviny května zákazníci za čtvrtkilovou kostku másla letos platili zhruba 45 korun proti loňským 48 korunám.

Druhé v pořadí vlivu byly ceny za bydlení, kde v květnu meziročně zdražilo nájemné z bytu o 3,8 procenta a elektřina o osm procent. Na květnové inflaci se podepsaly také lihoviny dražší o 8,9 procenta a pivo o 3,5 procenta. Opačným směrem působily ceny pohonných hmot, které klesly o 21,7 procenta.

Proti dubnu ceny stouply o 0,4 procenta, na čemž se podepsaly dražší tabákové výrobky, lihoviny, pivo, ale také ovoce. U bydlení klesly ceny vodného a stočného vlivem snížení DPH z 15 na deset procent.

"Situace v některých domácnostech začíná být kritická. Lidé přicházejí o práci a klesají jim příjmy. Na druhou stranu ceny nezbytných statků, jako jsou potraviny a bydlení, rostou," komentoval údaje ČSÚ hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

"Významným faktorem české inflace do budoucna bude zmírnění růstu mezd. Ty již několik let rostly dvojnásobným tempem oproti inflaci. Nyní dojde nevyhnutelně k zásadnímu zpomalení, a to může v průběhu času dovolit i mírnější růst cen. Do konce roku bychom se tak na dvouprocentní inflaci měli být schopni dostat," uvedl k budoucímu vývoji inflace Petr Bartoň z investiční skupiny Natland.

ČSÚ ve středu rovněž informoval o vývoji cen zahraničního obchodu ČR za duben. Ceny vyvážených surovin a zboží v tento měsíc meziročně stouply o 3,1 procenta a dovážených o 0,7 procenta. V meziměsíčním srovnání byly vývozní ceny o 2,2 procenta vyšší a dovozní o 1,7 procenta.

