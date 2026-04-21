V krizi lze snížit regulovanou část cen energií nebo je i zastropovat, řekl Havlíček

Vyústí-li pokračující válečný konflikt na Blízkém východě v rozsáhlou energetickou krizi doprovázenou prudkým zdražováním energií, může stát snížit regulovanou složku cen elektrické energie i plynu a tím utlumit cenový růst. Na Dnech teplárenství a energetiky 2026 v Olomouci to v úterý řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
V krajním případě podle Havlíčka lze i zastropovat tržní ceny klíčových energií, aby byly únosné pro tuzemský průmysl a domácnosti. Dodal, že o těchto krizových opatřeních v pondělí informoval Bezpečnostní radu státu.
Připravená opatření podle Havlíčka zahrnují vedle relativně optimistických scénářů i krizovou variantu, že se konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem výrazně protáhne a bude hrozit globální nedostatek energií, což by mělo za následek další výrazný růst jejich cen. V případě cenové eskalace bude spouštěčem pro zavedení připravených opatření aktuální cena energií na burze.
„Jediná férová možnost je snížení regulované složky cen elektřiny a plynu, která v případě elektřiny stále činí 50 procent a u plynu zhruba 25 procent. Neříkám, že to nastane. Pokud to ale stát udělá, tak velmi rychle prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dokážeme snížit fakticky cenu, aniž bychom zasahovali do trhu. Okamžitě to pocítí každý spotřebitel, každý průmyslník, každý dodavatel a každá domácnost,“ uvedl Havlíček.
Regulovaná složka ceny elektřiny nebo plynu je ta část účtu, kterou neurčuje dodavatel podle trhu, ale stát prostřednictvím ERÚ. Podle Havlíčka bude nutné zvážit, kolik peněz stát na toto opatření vyčlení.
„Budeme se bavit o tom, jaký dopad to bude mít na státní rozpočet a jestli nám tu díru v rozpočtu vykompenzuje přínos podnikatelského sektoru ve smyslu jeho vyšší výkonnosti. Vlastně totéž jsme udělali s obnovitelnými zdroji energií na začátku roku. Okamžitě to kleslo v průměru o deset procent,“ řekl Havlíček. Vláda na začátku roku převedla platby za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát, cena elektřiny i díky tomu klesla.
Stát se podle Havlíčka snaží s předstihem zajistit dostatek energií, aby byl na případné prohloubení globální energetické krize co nejlépe připraven. „Jezdíme po světě a smlouváme. Připravujeme se na to, že bychom museli nouzově nakupovat,“ uvedl Havlíček. Z pohledu energetické bezpečnosti České republiky bude důležité včas naplnit zásobníky s plynem. Obchodníci mají podle Havlíčka dodávky plynu smluvně zajištěny často z počátku roku za rozumné ceny, zásobníky se po zimě začínají plnit.
Havlíček upozornil, že je třeba dohlédnout na to, zda jsou zásobníky plněny plynem v dohodnutých termínech a jejich kapacita tak byla maximálně využita. „V případě, že někdo nebude plnit termíny, tak do toho okamžitě musíme vstoupit a musí to (volnou kapacitu v zásobnících) dostat někdo jiný,“ řekl. Podle něj by se tak neměla opakovat situace z krizového roku 2022, kdy značná část kapacity zásobníků na plyn zůstala nevyužita.
„Není to důvěryhodný zdroj.“ Macinka a spol. reagují na podezření z korupce v Radě ČT
Zástupci vládní koalice redakci Aktuálně.cz potvrdili, že volba členů Rady ČT se uskuteční podle plánu, tedy ve středu. A to navzdory nahrávce, s níž před pár dny přišel server Forum 24 a na které se dva členové kontrolního orgánu veřejnoprávní televize – konkrétně Pavel Matocha a Roman Bradáč – baví způsobem, který může naznačovat korupční jednání. Opozice plánuje kvůli tomu volbu blokovat.
ŽIVĚ Vance se chystá do Pákistánu vyjednávat o konci války
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Tančící dům slaví 30 let. V jeho prostorách se otvírá výstava o historii této stavby
Výstava Tančící dům: příběh ikonické budovy ve dvou podzemních podlažích pražského Tančícího domu ukazuje historii stavby i místa, na němž stojí. Lidé budou moci od 22. dubna do 18. října vidět neobvykle velký model v měřítku 1:18, technické výkresy, ale třeba i dobový tisk s diskusí architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho. Autorem doprovodných textů je spisovatel Petr Stančík.
Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 získal herec Ondřej Vetchý, předal ji prezident
Cenu Arnošta Lustiga, která je udělována za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, získal za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. Ocenění si převzal v rezidenci pražského primátora z rukou prezidenta Petra Pavla. Výbor ceny se rozhodl udělit Vetchému ocenění za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
Hnutí Duha považuje Macinkův výrok o terorismu za nepřijatelný, žádá omluvu
Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala v úterý v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.