Ekonomika

V dukovanské elektrárně skončila v noci dvouměsíční odstávka prvního bloku

ČTK

V Jaderné elektrárně Dukovany skončila v noci na pondělí dvouměsíční odstávka prvního výrobního bloku spojená s obměnou části paliva a servisem zařízení. Řízenou štěpnou reakci spustili operátoři v sobotu po poledni.

Jaderné elektrárny ve světě: JE Dukovany, Česká republika
Jaderné elektrárny ve světě: JE Dukovany, Česká republikaFoto: Reuters
Elektřinu začal blok znovu dodávat do přenosové sítě po připojení prvního turbosoustrojí dnes ve 3:38. Druhé turbosoustrojí bylo připojené ve 4:20. Informoval o tom mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Elektrárna má čtyři bloky.

Odstávku prvního dukovanského bloku zahájili energetici podle plánu 12. prosince. Proti původnímu harmonogramu podle mluvčího skončila s mírným předstihem. "Operátoři nyní postupně zvyšují výkon bloku a provádějí další sérii předepsaných kontrol a testů," uvedl. Na plný výkon by se měl blok dostat do konce týdne.

Při odstávce udělali pracovníci v bloku přes 18.000 pracovních úkonů. Mezi nejnáročnější patřily čištění parogenerátoru a modernizace řídicího a bezpečnostního systému jednoho ze tří záložních dieselových generátorů.

"Součástí odstávky byly i rozsáhlé kontroly zařízení a série předepsaných zkoušek," uvedl Bezděk. Za čerstvé bylo v bloku vyměněných 90 z celkových 349 palivových kazet.

"Plánované odstávky už dávno nejsou jen o výměně paliva. Umožňují nám systematicky posilovat bezpečnost, spolehlivost i efektivitu výroby," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

V provozu je teď pět z šesti jaderných bloků v Česku. Minulý pátek byl podle plánu odpojený od sítě druhý blok temelínské elektrárny, jeho odstávka potrvá dva měsíce.

Obě jaderné elektrárny vloni vyrobily v součtu 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Dukovany dodaly minulý rok do přenosové sítě 14,68 TWh elektrického proudu, letos zatím 1,69 TWh.

Čtyři dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ už dřív uvedla, že by je chtěla provozovat nejméně 60 let. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Geologický průzkum pro tyto bloky začal loni v srpnu.

