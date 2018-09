V Česku je 11,7 milionu platebních karet. Roste i počet bankomatů

V česku stoupl počet platebních karet za posledních šest měsíců o milion. Přibylo také přes 700 bankomatů.

Praha - Počet vydaných platebních karet v Česku za první pololetí stoupl o milion na 11,7 milionu. Bezkontaktních karet přibylo 1,1 milionu na 10,87 milionu. Vyplývá to ze statistik, které dnes zveřejnilo Sdružení pro bankovní karty. Hranici deseti milionů překročil počet karet v Česku v roce 2011.

"Meziročne rostou všechny základní transakční ukazatele a kopírují tak růstové trendy v domácí ekonomice," uvedl předseda sdružení Roman Kotlán.

Počet bankomatů stoupl za pololetí o 767 na 5383. Počet výběrů hotovosti z bankomatů se zvýšil o 24 milionů na 61,65 milionu. Objem transakcí přesáhl ve druhém čtvrtletí 200 miliard korun, meziročně byl o téměř 11,5 miliardy korun vyšší.

Počet karetních transakcí v obchodech činil od dubna do konce června 273,6 milionu, o 51,8 milionu meziročně více. Objem plateb v obchodech vzrostl v tomto období o 28,9 miliardy na 172,4 miliardy korun.

Aktuální čísla potvrzují, že bezhotovostní placení platebními kartami je v Česku na vzestupu, řekl generální ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš. Češi stále více používají bezkontaktní platby, k největším hybatelům bezkontaktních plateb patří transakce ve veřejné dopravě, jejichž počty meziročně rostou o 45 procent. "Vidíme i rostoucí zájem ze strany pořadatelů nebo organizátorů festivalů a společenských akcí platit pouze bezhotovostně," dodal.

Počet platebních karet:

2015 2016 2017 1.pololetí 2018 Počet 11 421 038 11 336 146 10 732 949 11 697 386 z toho debetních 9 131 920 9 314 226 8 797 432 9 700 310

"Do digitálního prostředí bez hotovosti se přesouvá stále větší část ekonomiky. Ve světě očekáváme až desetinásobný nárůst akceptačních míst a podobně by se měl vyvíjet i trh v České republice," doplnil generální ředitel Visa pro ČR a Slovensko Marcel Gajdoš. Objem karetních transakcí v tuzemsku podle něj tvoří sice více než 20 procent útrat domácností, cílem je ale přiblížit se Skandinávii, kde je to 60 procent.