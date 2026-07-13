V Brně po 80 letech končí výroba traktorů, sídlo firmy Zetor zůstane

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Produkci přesouvá do Indie, výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí, firma o tom informovala v pondělí.
Zetor v Brně od roku 2024 traktory montuje ze skladových dílů, výrobu převodovek a motorů ukončil již dříve. Loni pro Zetor Tractors v Brně pracovalo 150 lidí.
„Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali. Neznamená to, že na tuto kategorii traktorů rezignujeme, jen ji, stejně jako všichni naši konkurenti, už nebudeme vyrábět v Evropě,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.
Za hlavní důvod ukončení výroby označil dlouhodobý růst ceny materiálů, zejména oceli, plastů, hliníku i energie. "Rozdíl v nákladech je citelný. Materiál v Indii a v Číně vychází zhruba o 30 až 35 procent levněji, což ve výsledné ceně traktoru znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent, a takové konkurenci se v Evropě nedá čelit," uvedla společnost v tiskové zprávě.
Zetor od roku 2020 vyrábí většinu strojů v Indii ve spolupráci s formou VST, nyní hledá podobného partnera i v Číně. Zároveň připravuje otevření vlastního výrobního závodu v Asii. "Cílem je exportovat z Indie během pěti let zhruba 5000 traktorů. Totéž platí pro Čínu. Zetor se stěhuje blíže dodavatelům klíčových komponent tak, aby jednak byl efektivnější a jednak zrychlil rozšíření svého produktového portfolia. Brno zůstává naším centrem díky historickému zázemí i díky vysokým školám a mladým lidem, od kterých očekáváme, že nám pomohou v expanzi," doplnil Harman.
Tradiční brněnský výrobce traktorů se v poslední dekádě potýká s problémy. Od roku 2018 vykázal zisk pouze jednou, a to v roce 2021. V roce 2024 měl ztrátu ve stovkách milionů, konkrétní údaj společnost nezveřejnila, ve Sbírce listin nejsou dostupné ani výroční zprávy za roky 2024 a 2025. V roce 2024 ukončil Zetor vlastní výrobu převodovek a motorů a pouze sestavuje traktory ze skladových dílů.
Značka Zetor vznikla jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946. Od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky "Zet" s koncovkou slova traktor. Do současného areálu v Brně se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence. Z potíží se dostal po roce 2002, kdy ho odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.
Udělejte něco s vražedným vedrem, žádá Pogačar cyklistické bosse o revizi kalendáře
Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton nyní trápí na „Staré dámě“ i dalších závodech.
Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. V Kongu už zemřelo 702 lidí
Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na pondělí o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.
ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA
Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hasiči stále zápasí s požárem výškové budovy ve Zlíně, potrvá to ještě několik dní
Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá, původně hasiči nevylučovali, že to bude v pondělí. V okolí budovy v pondělí bylo zpřístupněno několik ulic, v minulých dnech zůstaly uzavřené. V pondělí dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.