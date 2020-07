Retro vítězí nad kvalitou. V Británii se vrací do módy magnetofonové audiokazety

Britové znovu přicházejí na chuť audiokazetám - zvukovému nosiči v podobě plastových krabiček, který se těšil největší popularitě v 80. a 90. letech. V první polovině tohoto roku se jich v ostrovním království prodalo téměř 65 tisíc kusů, což je dvojnásobně více než za stejné období loni. Minulý týden to uvedla britská společnost Official Charts Company, která sestavuje hudební hitparády.

Téměř 65 tisíc prodaných kazet za prvních šest měsíců letoška představuje také vyšší číslo, než jaký byl prodej za celý předloňský rok.

K popularitě audiokazet přispívají světově známí umělci, kteří na nich svou hudbu vydávají. Mezi nimi například americká popová zpěvačka Lady Gaga, která album Chromatica z května tohoto roku vydala také ve verzi na kazetě, a to rovnou ve třech variantách. Dosud jich v Británii prodala 12 000, zatímco CD 53 000 kusů (údaj k začátku června).

Na magnetofonové kazety vsadila s albem CALM také pop-rocková kapela 5 Seconds of Summer, která je stejně jako Gaga nabídla posluchačům v několika designově odlišných verzích. Nové songy australské skupiny vtrhly na britský hudební trh na začátku dubna a v prvních pěti týdnech se prodalo 12 000 kazet. V současné době jde v Británii o nejprodávanější kazetu za posledních téměř osmnáct let.

S audiokazetami to zkusila například také anglická indie rocková kapela The 1975 (album Notes on a Conditional Form) nebo americká popová zpěvačka Selena Gomez (album Rare). I těm se v Británii daří. Podle Gennara Castalda z Britského fonografického průmyslu (BPI) nicméně kazety stále tvoří zlomek prodejů hudebních nosičů v Británii.

Podle britského zpravodajského webu BBC se průměrná prodejní cena kazety v této zemi pohybuje kolem deseti liber (290 Kč) v porovnání s patnácti librami (430 Kč) za vinyl. Ten si v posledních letech znovu získal oblibu Čechů, byť loni prodeje po rocích růstu mírně zpomalily.

Podle České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) došlo mezi rokem 2014, od kdy tato společnost prodej vinylů v tuzemsku monitoruje, a předloňským rokem k více než čtyrnásobného nárůstu prodejů. V roce 2018 tržby z prodeje gramofonových desek dosáhly 52 milionů korun.

"To však v absolutních částkách nemůže zhojit propad prodeje tradičních CD," uvedla tehdy federace ve výroční zprávě, podle níž v předloňském roce klesly prodeje CD meziročně o 23 procent.

Pavel Bodiš z české pobočky organizace IFPI pochybuje, že by se kazetám v Česku někdy dostalo znovu nabyté popularity jako vinylům. "Byť v loňském roce někteří čeští interpreti hudbu na audiokazetách vydali, namátkou Jaromír Nohavica, Daniel Landa nebo kapely Jelen, Horkýže slíže či Kabát," vyjmenoval Bodiš. V Česku si nicméně lidé kupují kazety v tak minimálním množství, že IFPI jejich prodeje ani neeviduje.

Také podle hudebního analytika Marka Mulligana z britské výzkumné společnosti Midia Research, kterého citoval server BBC, není pravděpodobné, že by si kazety mezi hudebními konzumenty vydobyly silnější pozici podobně jako vinyly, které teď zažívají "znovuzrození" nejen v Česku, ale i jinde za hranicemi. "Kazety na tom vždycky byly hůře, co se týče zvukové kvality," řekl Mulligan.

Příjmy českého hudebního trhu v roce 2019 Provozovací práva: 39,5 %

39,5 % Streaming: 35,5 %

35,5 % CD: 13,5 %

13,5 % Vinyl: 6 %

6 % Download: 2,5 %

2,5 % Synchronizační práva: 2 %

2 % DVD: 1 % Zdroj: IFPI

Video: Opera vyměnila diváky za kytky. Hudebníci se jim uklonili a věnovali je zdravotníkům