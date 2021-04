V 82 letech zemřel Bernie Madoff, autor největšího finančního podvodu v historii USA

Zastupitelé městské části Brno-střed ve středu schválili desítku dohod o narovnání s živnostníky, kteří se v takzvané kauze Stoka přiznali k dávání úplatků. Do pokladny radnice pošlou zhruba 623 000 korun. Obviněno je v této části kauzy 27 lidí a jedna firma. Případy těch, kteří se přiznají, by mohly být vyřešeny mimosoudně.

V kauze Stoka jde o údajnou korupci na městské části Brno-střed, hlavní větví případu se už zabývá brněnský krajský soud. Obžalováno v této části je 11 lidí a dvě firmy, včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, Švachula obvinění popírá.

Zastupitelé se zabývali dohodami o narovnání z vedlejší větve případu, kdy celkem 27 lidí a jednu firmu státní zastupitelství viní z úplatkářství na správě nemovitostí městské části. Řemeslníci údajně dávali 15 procent ze zakázky na úplatcích, aby zakázku získali. Podle dřívějšího vyjádření žalobce se v tomto přiznala zhruba polovina obviněných, v jejich případě by se tak věc nemusela dostat k soudu. Schválené dohody o narovnání s městskou částí by k tomu měly přispět. "Platí, že svým jednáním vzniku škody napomohli, a proto by měli městskou část odškodnit. Zda k uzavřeným dohodám přihlédne státní zástupce a zastaví jejich trestní stíhání, je zcela na jeho rozhodnutí," uvedla už dříve mluvčí radnice Kateřina Dobešová.