Úzkokolejka má zelenou, získala osvědčení na příštích pět let

Společnost Gepard Infra, která spravuje infrastrukturu jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích pět let.
Od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) také získá na letošní rok 17 milionů korun na obnovu tratí, sdělila mluvčí Gepard Expressu Markéta Bočková. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele.
„Už nyní máme plány na navýšení počtu zaměstnanců, abychom mohli dostát všem závazkům,“ uvedl majitel Gepard Expressu Albert Fikáček. Součástí osvědčení je například nastavení provozních předpisů, způsob řízení provozu na dráze, řízení rizik i další opatření nezbytná pro zajištění bezpečného provozu železniční infrastruktury. Bez něj by nemohly vlaky od 3. srpna na úzkokolejce jezdit.
Gepard Infra spravuje 33 kilometrů trati z Jindřichova Hradce na jih do Nové Bystřice a 46 kilometrů kolejí v severním směru na Obrataň. V srpnu uzavřela společnost smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury a získá pro letošní rok z rozpočtu 17 milionů korun na opravy tratí, které jsou na 130 let staré úzkokolejné dráze nezbytné po celé délce.
V letošním roce plánuje společnost generální opravu jednoho kilometru trati do Nové Bystřice. „Připravujeme kompletní rekonstrukci železničního svršku i železničního spodku. Laicky si to může člověk představit jako opravu všeho od kolejí dolů, to zahrnuje štěrkové lože, na kterém jsou umístěné koleje s pražci, i zeminu a hlínu pod ním. Taková oprava stojí vyšší jednotky milionů na kilometr,“ uvedl vedoucí infrastruktury Jindřich Bek z Gepard Infra.
Gepard Infra jedná se SFDI také o dlouhodobé smlouvě. Díky ní by mohla společnost naplánovat pravidelnou jarní a podzimní obnovu dalších částí trati. Každý rok by opravila vždy dva kilometry před a začátkem sezony a další dva po jejím skončení.
Kromě postupné celkové opravy jednotlivých úseků bude pokračovat také výměna starých pražců. Těch jenom ve směru na Novou Bystřici zbývá nahradit tisíce. Pak teprve bude možné zvednout traťovou rychlost. Ta je nyní kvůli bezpečnosti snížená ve vybraných úsecích až na 20 km/h. Původní rychlost se zatím povedlo vrátit jen někde, například z Jindřichova Hradce do Jindřiše mohou vlaky jezdit víc než 40 km/h a v okolí Senotína 30 km/h.
V dlouhodobém plánu je i vybudování světelných zabezpečovacích zařízení na vybraných přejezdech, které jsou zatím zabezpečeny pouze kříži, jedno bude stát zhruba deset milionů korun.
Na obnově trati úzkokolejky se v posledních letech podílely přímo v terénu stovky dobrovolníků. Víc než dva tisíce lidí pak ve veřejné sbírce přispěly přes 4,1 milionu korun na opravu podbíječky, která je klíčová pro automatickou běžnou údržbu trati.
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