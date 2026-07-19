Uživatelé Facebooku a Instagramu hlásí výpadky služby, problémy mají v USA i v Česku

Sociální sítě Instagram a Facebook, které patří společnosti Meta Platforms, se potýkají s výpadky. Nedostupná je i komunikační platforma Messenger. Uživatelé na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí problémy s aplikacemi i internetovými stránkami, a to včetně uživatelů v Česku. Příčina problémů není zatím známá.
Podle Downdetectoru hlásily problémy tisíce uživatelů Facebooku a Instagramu v USA. Zhruba 63 procent těchto uživatelů v USA mělo potíže s přístupem na webové stránky, uvedla agentura Reuters. V Česku hlásily problémy stovky uživatelů.
Instagram a Facebook měly výpadky i v polovině minulého měsíce, kdy problémy na Downdetectoru hlásily desítky tisíc uživatelů po celém světě. Čísla Downdetectoru vycházejí z hlášení od uživatelů, skutečný počet postižených se tak může výrazně lišit.
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