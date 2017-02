Už žádné levné pivo z plastu. Ruský boj s alkoholismem trápí světové pivovary

před 1 hodinou

Rusové omezují konzumaci piva a světoví výrobci počítají ztráty. V minulých letech výrazně klesl i český export piva do Ruska. Od ledna tam začal platit zákaz dovozu i produkce piva do plastových lahví s objemem větším než půl druhého litru. Od července Duma chystá rozšíření na veškeré pivo v plastu.

Moskva - Spotřeba piva v Rusku klesá. Útlum zažívají snad všichni dovozci i domácí producenti.

Množství piva, které prodala společnost Heineken v Rusku v roce 2016, kleslo o dvoucifernou částku. "Máme za sebou pár těžkých let. Ruský trh jde dolů," okomentoval situaci generální ředitel Heinekenu Jean-Francois van Boxmeer.

Společnost proto svoji činnost v Rusku omezuje a hodlá se soustředit na více perspektivní trhy, mezi něž se řadí například Brazílie, Jihoafrická republika, Mexiko nebo třeba i Velká Británie a Vietnam.

Společnost Karlsberg odhaduje, že v následujícím roce klesne spotřeba piva na ruském trhu zhruba o pět procent. Pro Karlsberg, který generuje 16 procent ze svých zisků právě v Rusku, je to zvlášť nepříjemná situace. Generální ředitel společnosti Cees't Hart však současný vývoj sleduje s určitou nadějí. "V minulých letech se jednalo o vyšší, dvouciferná čísla," říká.

Zákaz plastů

Za poklesem konzumace piva v Rusku stojí rovnou několik faktorů. Velkou měrou přispívá hospodářská krize, díky níž ztrácí na síle rubl. Vedle toho sílí snahy vlády bojovat s nadměrnou konzumací alkoholu v zemi. Ta nejen zvýšila daně z alkoholu, ale zakázala i veškeré reklamy na něj.

Od začátku ledna navíc platí zákaz dovážet a vyrábět pivo do plastových lahví s objemem větším než jeden a půl litru. Vláda rovněž chystá rozšíření na veškeré pivo v plastu. Pokud se tak stane, dostane se pravděpodobně řada producentů do svízelné situace. Podle CNN, která se odvolává na ruskou pivovarnickou asociaci, se 42 procent spotřebovaného piva prodává právě v plastu.

Kritici opatření se ovšem domnívají, že zákaz plastů pouze Rusy přinutí ke konzumaci jiného druhu alkoholu - například levné vodky. Ruský tisk rovněž zmiňuje, že zákaz nepochybně přispěje k rozšíření ilegálního obchodu s pivem.

Český export klesá

Česká část pivovaru Heineken, která patří k největším vývozcům piva z Česka do Ruska, jde ale proti proudu. Loni export do Ruska zvýšila meziročně dvojnásobně na 40 tisíc hektolitrů. Problémy s plastovými obaly se jí netýkají.

"Do Ruska dovážíme lahve, plechovky a sudové pivo, jejichž objemy jsou velmi vyrovnané," říká Jana Austová Picardová, PR manažerka společnosti Heineken. Nejúspěšnějším českým pivem této značky v Rusku jsou Krušovice, které tam firma prodává jako prémiovou značku.

Jinak ale platí, že i český export do Ruska v posledních letech cítí tamní problémy. Podle statistiky české celní správy v roce 2008 české pivovary do Ruska vyvezly na 300 tisíc hektolitrů, ale v roce 2015 to bylo už jen 120 tisíc. Za rok 2016 ještě data nejsou, ale ke zvýšení vývozu zřejmě nedošlo.

"Celkový export podle předběžných čísel loni opět vzrostl, ale nemyslím, že se to týká i Ruska. Situace je tam, zejména z pohledu vysoké ceny dovážených piv, stále složitá," řekla Lidovým novinám výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

autor: Jana Kohoutová