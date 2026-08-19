USA po růstu výnosů zdvojnásobí objem odkupu dlouhodobých dluhopisů

Americké ministerstvo financí od září zdvojnásobí objem odkupů dlouhodobých státních dluhopisů nejméně na čtyři miliardy dolarů (82,9 miliardy Kč) na jednu operaci. Oznámilo to ve středu s tím, že tak chce podpořit likviditu na trhu s dluhopisy a alespoň dočasně zastavit růst jejich výnosů, který v posledních týdnech znepokojuje investory po celém světě.
Dosud ministerstvo při jednotlivých odkupech plánovalo nakupovat dluhopisy za dvě miliardy dolarů. Vyšší objem nákupů se od 9. září do 4. listopadu bude týkat dluhopisů v segmentech se splatností od deseti do 20 let a od 20 do 30 let.
Oznámení přichází den poté, co silný výprodej na trhu se státními dluhopisy vynesl výnos třicetiletých amerických státních dluhopisů na nejvyšší úroveň od roku 2007. Investory znepokojuje mimo jiné další zhoršení rozpočtové situace Spojených států v době, kdy se celkový veřejný dluh blíží 40 bilionům dolarů, a také obavy z další eskalace války s Íránem.
Výnos třicetiletých dluhopisů v úterý vystoupil až na 5,34 procenta, nejvýše za 19 let. Později klesl a po oznámení ministerstva se snížil až na 5,187 procenta. To představuje nejvýraznější jednodenní pokles výnosu od konce června.
Ministerstvo uvedlo, že zvýšením objemu odkupů chce podpořit likviditu u dluhopisů s delší splatností, o které mají investoři dlouhodobě velký zájem. Odkupem stát nakupuje zpět dříve vydané dluhopisy, čímž může usnadnit obchodování na trhu a pomoci omezit výkyvy.
Analytici upozorňují, že krok amerického ministerstva financí ukazuje na rostoucí obavy z tlaku na dluhopisový trh. Vyšší výnosy zdražují financování nejen státu, ale i firem a domácností, což může udržovat vysoko například úrokové sazby hypoték. Podle analytika DZ Bank Reného Albrechta se ministerstvo obává zejména toho, že výnosy dlouhodobých dluhopisů překročí pět procent.
Americký ministr financí Scott Bessent tento měsíc už podruhé zasáhl ve snaze ovlivnit vývoj na finančních trzích. V srpnu se připojil k Japonsku při intervenci na devizovém trhu, jejímž cílem bylo zvrátit dlouhotrvající pokles kurzu japonského jenu vůči americkému dolaru.
Analytici Evercore ISI ale vyjádřili pohybnosti, zda bude mít operace ministerstva financí trvalý dopad. Upozorňují, že zvýšení objemu odkupů samo o sobě zásadně nemění základní problémy amerických veřejných financí. Rozsah operací je také ve srovnání s toky na trhu se státními dluhopisy relativně skromný.
Americký trh se státními dluhopisy měl v pondělí hodnotu zhruba 32,2 bilionu dolarů, takže zvýšení objemu odkupů o dvě miliardy dolarů je ve srovnání s jeho velikostí relativně malé. Dluhopisů se splatností 20 až 30 let bylo ke konci července v oběhu zhruba za 5,5 bilionu dolarů. Celkový veřejný dluh USA v pondělí dosáhl 39,99 bilionu dolarů, a brzy tak překoná symbolickou hranici 40 bilionů dolarů.
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