Spojené státy se chystají zvýšit cla na dovoz z Číny, Evropské unie a dalších 14 zemí, o nichž Bílý dům tvrdí, že poškozují americké společnosti podporou vlastní domácí průmyslové výroby. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ).
Podle zdrojů WSJ americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer již tento týden zveřejní výsledky několikaměsíčního vyšetřování ohledně průmyslových dotací těchto zemí. Termín zveřejnění se však ještě může změnit.
Greer uvedl, že dotace a další vládní podpory vedly k nadbytečné průmyslové kapacitě v dotčených ekonomikách, což umožňuje tamním firmám zaplavovat světové trhy levnějším zbožím a podkopávat pozici amerických výrobců.
Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) se k věci na žádost WSJ odmítl vyjádřit. Bílý dům na žádosti WSJ o komentář nereagoval.
Nová cla se budou vztahovat na většinu produktů vyvážených z těchto zemí, i když z nich budou pravděpodobně vyloučeny některé průmyslové výrobky, jako je ocel, hliník či automobily, na něž se vztahují cla na základě jiného nařízení zdůvodněného národní bezpečností.
Konečné celní sazby zatím nejsou jasné, ale představitelé administrativy opakovaně uvedli, že mají v úmyslu uvalit cla podobná těm, která Trump stanovil v roce 2025, než nejvyšší soud v únoru 2026 tuto část cel zrušil.
Země, které uzavřely obchodní dohody s Trumpovou administrativou, jako Japonsko, EU a další, budou pravděpodobně mít celkovou celní sazbu odrážející dohody, které podepsaly před rozhodnutím nejvyššího soudu, uvedly zdroje WSJ. Pro EU, Japonsko a Jižní Koreu by to znamenalo sazbu 15 procent či nižší. Země jako Vietnam a Indie by mohly čelit vyšším clům na základě vlastních dohod s Trumpem.
Na Čínu pravděpodobně administrativa uvalí vyšší clo, uvedly zdroje. Představitelé Trumpovy vlády prohlásili, že subvence v Číně jsou obzvláště rozsáhlé a narušují globální ekonomiku.
Zveřejnění výsledků vyšetřování USTR tento týden by podle WSJ mohlo pomoci odvést pozornost od pokračující kontroverze kolem generálního ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga a od toho, co americká vláda věděla o údajném pašování pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) do Číny ze strany jeho společnosti. V důsledku skandálu zpochybnili zákonodárci z obou stran postoj administrativy vůči Pekingu, dodal WSJ.
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