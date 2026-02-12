Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Úřad v USA viní Apple, že jeho zpravodajský web upřednostňuje levicové pohledy

ČTK

Americká Federální obchodní komise (FTC) vznesla obavy, zda zpravodajský web Apple News provozovaný společností Apple neupřednostňuje levicové a nepotlačuje konzervativní pohledy. Mohl by tak porušovat zákon. Předseda FTC Andrew Ferguson to podle agentury Reuters napsal ve středečním dopise šéfovi Applu Timu Cookovi.

FILE PHOTO: Apple logo at an Apple store in Paris
Ilustrační fotoFoto: REUTERS
Reklama

Ferguson uvádí, že komise nemá pravomoc požadovat od společnosti Apple ani od jakékoli jiné firmy, aby zaujala stanovisko k politickým otázkám nebo aby sestavovala zprávy na základě ideologie. Dodal však, že pokud by praxe Applu byla "v rozporu s podmínkami služby společnosti Apple nebo s rozumnými očekáváními spotřebitelů," mohla by porušovat zákon FTC.

Článek 5 zákona FTC zakazuje nekalé nebo klamavé jednání či praktiky. Podle zákona FTC je prohlášení klamavé, pokud by mohlo uvést spotřebitele v omyl.

Ferguson je republikán, do komise ho jako člena jmenoval bývalý prezident Joe Biden, do jejího čela pak loni v lednu prezident Donald Trump. Ferguson se snaží využít pravomoci FTC v oblasti antimonopolní politiky a ochrany spotřebitelů k řešení záležitostí, které konzervativci považují za důležité, jako je například vnímaná cenzura na internetu.

Související

Apple se podle předsedy Centra pro výzkum médií Davida Bozella spoléhá při výběru zpráv spíše na lidský faktor než na objektivní algoritmy a upřednostňuje levicová média. "V Applu se mnoho rozhodnutí dělá redakčně, více než v jiných mediálních společnostech," cituje Bozella deník Handelsblatt. Bozellova organizace je konzervativní mediální dozorčí orgán. Na svém webu slibuje "zničit vliv liberálních médií a odhalit cenzuru velkých technologických firem", čímž sdílí Trumpovy záměry.

Reklama
Reklama

Není to poprvé, co se Apple dostal do sporu s Trumpovou administrativou. Prezident jí loni v květnu pohrozil 25 procentním clem, pokud firma nepřesune výrobu svých přístrojů do Spojených států. Podnik následně oznámil miliardové investice v USA.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Julia Simonová
Julia Simonová
Julia Simonová

Zlodějské zlato, čílí se Francouzi. Odsouzená Simonová pobouřila zvláštním gestem

Je to zvláštní příběh olympijských her. Francouzská biatlonistka Julia Simonová, která ještě před necelým půl rokem stála u soudu kvůli krádeži kreditní karty, slavila zlato z vytrvalostního závodu. Její oběť, Justine Braisazová-Bouchetová, skončila až na 80. pozici. Z padoucha je hrdinka, která spustila další vlnu kontroverze drzým gestem v cíli.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama