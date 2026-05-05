Přeskočit na obsah
Benative
5. 5. Klaudie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

UniCredit Bank v Česku a Slovensku letos stoupl čistý zisk na tři miliardy korun

ČTK

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk 122 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,97 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 9,1 procenta. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž spíše rostou.

ilustrační fotografie, banka, UniCredit Bank, bankomat, 2017
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 8,9 procenta na 677 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 7,4 procenta na 637 miliard korun, vyplývá z oznámení.

Čisté výnosy z poplatků a provizí banky meziročně stouply za čtvrtletí o 3,9 procenta na dvě miliardy Kč, čisté úrokové výnosy vzrostly o 2,3 procenta na čtyři miliardy korun. Čistý provozní zisk banky se zvýšil o 4,6 procenta na 3,8 miliardy Kč.

Související

UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.

Italské bankovní skupině UniCredit vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na rekordních 3,2 miliardy eur, tedy 78,1 miliardy Kč. Výsledky překonaly očekávání analytiků. Banka současně v úterním prohlášení zlepšila výhled na celý rok a zahájila nabídku na převzetí německé Commerzbank, navzdory silnému odporu Německa proti tomuto spojení.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
finance
finance
finance
BeNative

Před třicítkou vidíme finance optimisticky, pak přijdou závazky. Co ukazují data

Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.

Russia Ukraine
Russia Ukraine
Russia Ukraine

Na ruské město padá jedovatý černý déšť. Putin se tváří, že se nic neděje

Ukrajinské drony v pátek již počtvrté za šestnáct dní zasáhly důležitý ruský černomořský přístav Tuapse. Kromě ochromení exportu suroviny, klíčového zdroje ruského státního rozpočtu, to ve městě a na pobřeží způsobilo ekologickou katastrofu. Na situaci musel reagovat i Kreml. Reportér Aktuálně.cz hovořil s tamním politikem o situaci přímo na místě.

Reklama
Britský kytarista, skladatel a zpěvák Eric Clapton vystoupil v pražské O2 areně už i v roce 2013.
Britský kytarista, skladatel a zpěvák Eric Clapton vystoupil v pražské O2 areně už i v roce 2013.
Britský kytarista, skladatel a zpěvák Eric Clapton vystoupil v pražské O2 areně už i v roce 2013.

„Držte huby, tam nahoře!“ ozvalo se směrem k V.I.P. při Claptonově koncertu v Praze

Koncert britského kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona v pondělí 4. května v pražské O2 areně nabídl slavné nahrávky jeho dlouholeté kariéry. Zazněly jeho hity jako Layla, Cocaine nebo dojemná píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. V zaplněné hale jeho vystoupení podle pořadatelů sledovalo téměř 15 000 diváků.

Reklama
Reklama
Reklama