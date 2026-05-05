UniCredit Bank v Česku a Slovensku letos stoupl čistý zisk na tři miliardy korun

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk 122 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,97 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 9,1 procenta. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž spíše rostou.
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 8,9 procenta na 677 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 7,4 procenta na 637 miliard korun, vyplývá z oznámení.
Čisté výnosy z poplatků a provizí banky meziročně stouply za čtvrtletí o 3,9 procenta na dvě miliardy Kč, čisté úrokové výnosy vzrostly o 2,3 procenta na čtyři miliardy korun. Čistý provozní zisk banky se zvýšil o 4,6 procenta na 3,8 miliardy Kč.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.
Italské bankovní skupině UniCredit vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na rekordních 3,2 miliardy eur, tedy 78,1 miliardy Kč. Výsledky překonaly očekávání analytiků. Banka současně v úterním prohlášení zlepšila výhled na celý rok a zahájila nabídku na převzetí německé Commerzbank, navzdory silnému odporu Německa proti tomuto spojení.
Před třicítkou vidíme finance optimisticky, pak přijdou závazky. Co ukazují data
Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.
Výpověď, pak nečekaný obrat. Záchranu má v rukou zásadový chlap, který neuhýbá
Nejdřív dal výpověď, zanedlouho se stal ve stejném klubu hlavním koučem áčka. Pro osmačtyřicetiletého Josefa Dvorníka, nováčka mezi trenéry ve fotbalové lize, nic neobvyklého. Je svůj a jde si za svým. Teď za záchranou Baníku Ostrava.
V Liberci začíná Anifilm. Tématem festivalu animovaných filmů jsou mýty a legendy
V Liberci v úterý 5. května začne 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti.
Na ruské město padá jedovatý černý déšť. Putin se tváří, že se nic neděje
Ukrajinské drony v pátek již počtvrté za šestnáct dní zasáhly důležitý ruský černomořský přístav Tuapse. Kromě ochromení exportu suroviny, klíčového zdroje ruského státního rozpočtu, to ve městě a na pobřeží způsobilo ekologickou katastrofu. Na situaci musel reagovat i Kreml. Reportér Aktuálně.cz hovořil s tamním politikem o situaci přímo na místě.
„Držte huby, tam nahoře!“ ozvalo se směrem k V.I.P. při Claptonově koncertu v Praze
Koncert britského kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona v pondělí 4. května v pražské O2 areně nabídl slavné nahrávky jeho dlouholeté kariéry. Zazněly jeho hity jako Layla, Cocaine nebo dojemná píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. V zaplněné hale jeho vystoupení podle pořadatelů sledovalo téměř 15 000 diváků.