UniCredit Bank má nového šéfa. Bude jím Jakub Dusílek

před 1 hodinou

Dozorčí rada UniCredit Bank ČR a Slovensko schválila jmenování Jakuba Dusílka (44) novým předsedou představenstva a generálním ředitelem banky. Dusílek do nové pozice nastoupí 2. dubna 2019 po schválení Českou národní bankou. Ve funkci nahradí Jiřího Kunerta, který vedl banku 30 let. UniCredit Bank o tom informovala ČTK. Kunert bude v UniCredit Bank působit i nadále, a to v dozorčí radě banky. S Dusílkem má úzce spolupracovat na plynulém předání pozice. UniCredit Bank, která patří mezi největší tuzemské banky, činnost zahájila na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku zhruba 700 000 klientů.