Mrakodrapy na pražské Pankráci opět zajímají UNESCO. Zkoumá, zda neničí panorama

před 1 hodinou

Po deseti letech nad Prahou opět visí hrozba, že bude kvůli mrakodrapům na Pankráci vyškrtnuta z prestižního seznamu světových památek. Centrum světového dědictví (WHC) a Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS) se obrátily na české ministerstvo kultury. Organizace chtějí prověřit, zda nové výškové stavby nepoškodily pražské panorama. I to je součástí světového dědictví. Podle ministerstva kultury se zmíněné organizace zabývají budovou V Tower a chystaným projektem Rezidence Kavčí Hory.

Praha - Je to téměř deset let, co nad Prahou visela hrozba, že bude kvůli mrakodrapům na Pankráci vyškrtnuta z prestižního seznamu světových památek. Výbor světového dědictví UNESCO tehdy Praze oznámil, že musí snížit výšku plánované výstavby. Další mrakodrapy by jinak mohly poškodit jedno z nejzachovalejších panoramat historického města v celé Evropě.

Přestože se ještě v roce 2008 hovořilo o tom, že by na místě kvůli předchozí hrozbě organizace UNESCO neměly vyrůst budovy vyšší než 70 metrů, aktuálně na místě dokončuje společnost PSJ Invest budovu V Tower, která je vysoká dokonce 104 metrů. Právě to je jeden z důvodů, proč se podle informací online deníku Aktuálně.cz na české ministerstvo kultury v posledních dnech obrátilo Centrum světového dědictví (WHC) a Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS).

"Korespondence se týká jak budovy V Tower, tak projektu Rezidence Park Kavčí Hory. WHC a ICOMOS chtějí prověřit, zda tyto výškové stavby mají či nemají vliv na výjimečnou světovou hodnotu statku světového dědictví - historického jádra Prahy," říká mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Dodává, že celou věcí se už zabývají také příslušné orgány organizace UNESCO. Víc však ministerstvo odmítá prozradit.

Praze už v minulosti hrozilo, že se kvůli mrakodrapům zařadí na seznam památek v ohrožení. To by mohlo časem vést právě až k tomu, že historické jádro, jehož součástí je právě i pražské panorama, bude zcela vyškrtnuto z prestižního seznamu památek. Nebylo by to poprvé, co by se UNESCO k tomuto kroku uchýlilo.

"Praha ale tehdy misi UNESCO uklidnila mimo jiné tím, že přislíbila, že součástí tehdy chystaného územního plánu, bude i výšková regulace," vzpomíná Martin Skalský ze sdružení Arnika, který se problematikou zabýval.

Nový územní plán však město dosud neschválilo. Příprava klíčového dokumentu se během posledních let protáhla. Podle posledních odhadů bude mít hlavní město nový Metropolitní plán schválený nejdříve v roce 2022. Podle vedení metropole je právě výšková regulace jedním z hlavních témat korespondence mezi Českem a zmiňovanými organizacemi.

"Z pařížské centrály ICOMOS přišlo upozornění, že nové výškové budovy na pankrácké pláni by umocnily škody způsobené stávajícím shlukem výškových budov. Z tohoto důvodu žádá, aby s Centrem světového dědictví a právě organizací ICOMOS byla konzultována výšková regulace, která je navrhovaná v Metropolitním plánu," říká náměstkyně primátorky pro územní plánování Petra Kolínská (SZ). Podle ní je samozřejmé, že se bude Praha o ochraně pražské památkové rezervace se zmíněnými organizacemi v rámci přípravy metropolitního plánu radit.

Do jaké míry je v současné době reálné, že by UNESCO kvůli mrakodrapům na Pankráci vyškrtlo historické centrum Prahy ze seznamu světového dědictví, není jasné. Podle informací Aktuálně.cz v tomto ohledu české metropoli bezprostřední nebezpečí nehrozí. Pozornost zmiňovaných organizací však na pankrácké pláni může ovlivnit další výstavbu.

Na Pankráci aktuálně plánuje stavět například developerská společnost Central Group. Ta shodou okolností před časem obdržela takzvané závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče. Památkáři v něm projekt, který navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot, schvalují s tím, že nesmí překročit výšku 68 metrů stanovenou UNESCO.

"Památkáři u našeho projektu považují za splněné výškové limity dané Výborem světového dědictví UNESCO, není tedy již nutné jakékoli další řízení v souvislosti s ochranou historického centra Prahy, které je od plánované zástavby vzdálené vzdušnou čarou více než pět kilometrů," říká mluvčí Central Groupu Marcela Fialková.