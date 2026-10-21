Umělá inteligence odhalila slabiny v programovacím jazyce, vlády odstavovaly weby

Vlády a další organizace ve středu v Česku, Evropě i jiných částech světa z preventivních důvodů pozastavovaly provoz svých webových stránek kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v programovacím jazyku PHP. Informovala o tom agentura Reuters. Odpoledne vývojáři jazyka PHP oznámili, že vydali aktualizaci, která chyby opravuje. Uživatelům důrazně doporučili okamžitou instalaci této aktualizace.
Vývojáři o dvou kritických bezpečnostních slabinách programovacího jazyka PHP informovali v úterý. Následně se objevily zprávy, že hackeři se už snaží tyto chyby využít k útokům na webové stránky.
K preventivnímu odstavení internetových stránek proto přikročily například vládní úřady v Německu, Francii, Nizozemsku a Finsku, píše Reuters.
Francouzské ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že při čekání na bezpečnostní aktualizaci z preventivních důvodů dočasně odstavilo weby úřadů státní správy ve francouzských departementech. Finský státní poskytovatel informačních technologií Valtori ohlásil preventivní odstavení veřejných internetových služeb tamní vlády.
Programovací jazyk PHP využívá velká část internetu - od jednoduchých blogů přes velké zpravodajské portály až po rozsáhlé internetové obchody, upozorňuje agentura DPA. „PHP je všude,“ uvedla společnost Huntress působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Jazyk PHP využívá mimo jiné populární nástroj pro tvorbu webových stránek WordPress. Odborníci podle agentury DPA odhadují, že WordPress po celém světě pohání 400 až 500 milionů webových stránek.
Úřady pro kybernetickou bezpečnost v Evropě, Spojených státech, Austrálii a Japonsku vyzvaly provozovatele webů využívajících jazyk PHP, aby si okamžitě nainstalovali aktualizaci, nebo své internetové stránky odstavili v případě, že aktualizaci nemohou provést.
„Ačkoli jsme zatím nezaznamenali zneužití těchto slabin, představují riziko, pokud nebudou napraveny,“ uvedl americký úřad pro kybernetickou bezpečnost CISA.
Také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) doporučuje provozovatelům webů a jiných služeb s programovacím jazykem PHP okamžitou aktualizaci.
„Pro dvě kritické zranitelnosti označované jako php2shell už byly zveřejněny bezpečnostní opravy a veřejně jsou dostupné také informace umožňující jejich zneužití,“ uvedl.
Úřad vlády ČR svůj web odstavil ve středu v 19:00. Odstávka umožní provedení bezpečnostních oprav. „Cílem opatření je zajistit bezpečný provoz webových stránek. Po dobu odstávky nebudou stránky ani jejich obsah dostupné veřejnosti. Provoz bude obnoven po provedení doporučených bezpečnostních aktualizací,“ sdělil Úřad vlády.
Podle odborníků čelí akutnímu nebezpečí zejména weby provozované jednotlivci či organizacemi s omezenými technickými zdroji. Těm může instalace aktualizací zabrat více času, takže mohou zůstat zranitelné po delší dobu, napsala agentura Reuters.
Společnost Wiz zaměřená na kybernetickou bezpečnost uvedla, že slabiny v PHP byly odhaleny za pomoci umělé inteligence (AI). Dodala, že slabiny se v kódu PHP skrývaly přes deset let a jejich zneužití by bylo bez pomoci AI mimořádně složité.
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