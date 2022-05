Brigády si kvůli inflaci hledají už i zaměstnaní lidé. Hodinové sazby jsou lákavé

Zaměstnaných lidí, kteří si k práci shánějí ještě brigádu, letos přibývá, hlásí pracovní agentury. Za přivýdělek sice dostanou v průměru více než v předchozích letech, zároveň ale rostou i jejich životní náklady. Nabídka prací i v současnosti převyšuje poptávku, přesto může být pro již zaměstnaného zájemce problém místo získat. Firmy totiž žádají kromě znalostí navíc i časovou flexibilitu.

"Zaměstnaní lidé si přivydělávali i v minulosti, nejedná se o nic nového, ale nyní se jejich poptávka po brigádách zvyšuje," popisuje provozní manažer agentury Student František Jareš.

"Velká část zatím jen uvažuje, jak to udělat, zda to bude skutečně třeba, ale vzhledem ke stávající situaci se s největší pravděpodobností nakonec uchýlí k nutnosti si brigádu najít," dodává.

Podle agentury Randstad hledají zaměstnaní lidé brigády hlavně kvůli zdražování životních nákladů. "Některé podniky teprve navyšování mezd plánují, jiné se ještě nevyrovnaly s dopady covidové krize," vysvětluje Martin Jánský, ředitel divize pro agenturní zaměstnávání.

Podle Jareše je ovšem otázkou, zda se jim podaří brigádu kvůli časové vytíženosti vůbec získat. "Zaměstnavatelé chtějí mít brigádníky co možná nejflexibilnější z hlediska času a to je to, co zájemce již zaměstnaný na pracovní poměr nemůže příliš nabídnout," podotýká.

Hodinová mzda u brigád se podle agentury Randstad pohybuje mezi 130 až 140 korunami na hodinu, objevují se ale i pozice s hodinovou sazbou 200 korun. V Praze a Středočeském kraji je hodinová mzda nejčastěji od 150 do 200 korun, v ostatních regionech o něco nižší.

V určitých oborech si lze přivydělat i více - například v call centrech, pokud zná brigádník cizí jazyky. To samé platí i o vícesměnném provozu ve výrobě, který však brigádníci dlouhodobě odmítají. Zatímco pracovník, který má v pražském skladu na starosti třídění zásilek, si vydělá 150 korun za hodinu, brigádník se znalostí italštiny dosáhne na 240 korun. Dělník na noční směny v Olomouci si zase může přijít na 165 korun, na denní v Plzni však na 120 až 130 korun.

"Po brigádnících a sezonních pracovnících je největší poptávka ve výrobě, ve skladech a v Praze i v kurýrních službách a fast foodech, zájem ze strany uchazečů je ale nejčastěji o práci v kanceláři," popisuje marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Součková.

Podle ní jsou nejlákavější administrativní pozice bez angličtiny nebo práce na recepci. "Požadavky firem a zájem brigádníků se tak dlouhodobě míjí," dodává.

Čistě letní brigády se pak podle tradičně objevují v gastronomii, cestovním ruchu a zemědělství, ale také třeba na festivalech. Přestože ve výrobě či v obchodech nabídka brigád oproti loňsku o něco klesla, stále jde podle Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup o obory s největším počtem inzerovaných pozic.

Trh s brigádami nyní podle Halbrštáta částečně ovlivňují uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou ochotni dělat práci, o kterou Češi nemají zájem. Mohou pomoci některým zaměstnavatelům v hotelnictví, gastronomii, výrobě nebo v zemědělství.

Podle Součkové z Graftonu ale nejde o velký nápor. "V souvislosti se silnou uprchlickou vlnou jsme čekali výrazný růst zájmu o krátkodobé brigády, zatím však ve srovnání s předchozími lety nepozorujeme žádný výkyv," uzavírá s tím, že ani zdražování zatím do počtu uchazečů o brigády nezasáhlo výrazně.