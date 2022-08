Jižní větví ropovodu Družba neteče ropa, ohlásili Rusové. Vede i do Česka

Ukrajina od 4. srpna zastavila tranzit ruské ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede mimo jiné i do Česka. Podle agentury Interfax to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta podle něj přestal ropu posílat dál kvůli neuhrazení tranzitních poplatků. Příčinou jsou podle ruské strany západní sankce. Tranzitu ropy severní větví se spor netýká.

Transněfť uvedl, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Společnost Gazprombank, která má platby na starosti, podle agentury Reuters uvedla, že peníze se vrátily kvůli restrikcím ze strany Evropské unie.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Rusko prostřednictvím jižní větve ropovodu Družba obvykle dodává zhruba 250 000 barelů ropy denně. Hlavními odběrateli této ropy jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a maďarská petrochemická skupina MOL, jež vlastní slovenskou firmu Slovnaft. Hlavními dodavateli jsou ruské firmy Lukoil, Rosněfť a Tatněfť.

Evropská unie se dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba. Embargo je součástí sankcí, které západní země zavádjí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.

V důsledku války na Ukrajině se zkomplikovala také situace kolem dodávek ruského plynu do Evropské unie. Rusko dodávky plynu do řady členských zemí EU omezilo, svůj postup zdůvodňuje mimo jiné problémy kolem turbín plynovodu Nord Stream 1.

Ceny ropy se po zprávě o přerušení tranzitu jižní větví ropovodu Družba zvyšují. Brent přidává zhruba 1,3 procenta a blíží se k 98 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se dostala nad 92 dolarů za barel.

"Je to další připomínka toho, jak napjatá situace na trhu panuje a jak citlivé jsou ceny na výpadky v dodávkách, zejména těch z Ruska," uvedl analytik Craig Erlam ze společnosti OANDA.

Podle analytika Tamase Vargy z firmy PVM k růstu cen ropy přispívá rovněž skepse ohledně možné obnovy mezinárodní dohody o íránském jaderném programu, která by umožnila zvýšení vývozu ropy z Íránu.