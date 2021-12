Emise u kapra jsou zanedbatelné. Podívejte se, co z potravin škodí klimatu mnohem víc

Do Prahy se v roce 2022 sjedou lídři členských zemí Evropské unie, v plánu je minimálně jeden summit Evropské rady a mnoho dalších jednání. Česko bude v druhé polovině roku předsedat Radě EU. Na podzim pak budou voliči rozhodovat ve volbách o složení zastupitelstva a obmění se třetina senátorů, přičemž v hlavním městě si lidé zvolí zástupce do horní komory v Praze 6, 10 a 11.

Na českém území je při předsednictví v plánu 282 akcí. Konat by se měl jeden neformální summit hlav států, 14 neformálních Rad EU, dvě setkání české vlády s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, 66 neformálních pracovních skupin nebo 51 konferencí a dalších předsednických jednání. Neformální Rady by se v Praze měly konat od července do října, termín summitu zatím nebyl stanoven.