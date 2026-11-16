Účty za elektřinu a plyn rostou i o desetitisíce. Experti radí, jak tomu předejít

Strašák v podobě dražší elektřiny i plynu zesiluje. Ceny dál rostou a dodavatelé je postupně propisují do svých ceníků. Statisíce domácností, kterým během následujícího roku končí fixace, se musí připravit na vyšší účty. Redakce Aktuálně.cz u energetických analytiků zjišťovala aktuální situaci, o kolik si lidé připlatí a jak se dají náklady snížit.
V Česku je podle Českého statistického úřadu zhruba 4,6 milionu domácností. Zdražení je ale nezasáhne plošně. Největší dopad pocítí ti, kteří mají sjednanou smlouvu na dobu neurčitou. Podle odhadů to může být asi polovina domácností.
Právě u těchto smluv zvyšuje jeden z velkých dodavatelů elektřiny od prvního ledna cenu o 3,5 procenta.
„Na první pohled se jedná o nevelké zdražení, které ale zvýší roční účet za elektřinu o tisíc korun při pouhém svícení a asi o 3500 korun, pokud elektřinou i topíte,“ vypočítává energetická analytička společnosti Revido Kristýna Bajer.
Podobný scénář čeká od nového roku i odběratele plynu se smlouvou na dobu neurčitou. Těm cena stoupne zhruba o 6,5 procenta.
Zatímco lidem, kteří na plynu jen vaří, vzrostou účty minimálně, při vytápění celého domu si domácnost připlatí v průměru asi čtyři tisíce korun ročně, odhaduje Bajer.
Ceny elektřiny rostou přibližně o 3,5 až 5,5 procenta měsíčně, od srpna pak zhruba o 27 procent. U plynu je situace ještě výraznější, neboť se ceny zvýšily přibližně o 3,5 až 8 procent za měsíc, od srpna zhruba o 43 procent, připomíná energetický expert Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.
Vrňák mluví o ceně za samotnou komoditu, která tvoří zhruba polovinu celkového vyúčtování za spotřebu energií. Zbytek jsou poplatky a další platby spojené s energiemi.
Pro domácnosti to podle něj znamená, že při uzavírání nové smlouvy mohou zaplatit citelně více, než tomu bylo ještě před několika měsíci.
„U plynu může jít i při nižší spotřebě o několik tisíc korun ročně navíc. U domácností, které plynem vytápějí celý dům, se může jednat o vyšší tisíce až desetitisíce korun ročně,“ varuje Vrňák.
Rozdíly mezi ceníky? Až 16 tisíc
Domácnostem, které mají cenu zafixovanou, zdražení v tuto chvíli nehrozí. Experti ale radí zkontrolovat, kdy přesně smlouva končí a zda je cenová garance skutečně úplná. Odhadem končí fixace v příštím roce stovkám tisíc domácností, poznamenala analytička Bajer.
Rozdíly mezi jednotlivými nabídkami jsou přitom na trhu obrovské. Pokud zákazník odejde ze smlouvy na dobu neurčitou a zvolí aktuálně dostupnou fixovanou nabídku, může příští rok výrazně ušetřit (viz box: Kolik lze ušetřit).
Řada domácností váhá, zda se nyní vázat na delší dobu. Po případném uklidnění situace na Blízkém východě, která katapultovala ceny směrem vzhůru, by totiž ceny mohly opět klesnout. Podle některých se ale spoléhání na rychlé zlevnění nemusí vyplatit.
Kolik lze ušetřit
(rozdíl mezi aktuální cenou vyplývající ze smlouvy na dobu neurčitou a fixovaným kontraktem)
Elektřina (svícení a běžné spotřebiče): kolem 3500 korun ročně.
Elektřina (včetně vytápění): až 16 000 korun ročně.
Plyn (vytápění a ohřev vody): zhruba 14 000 korun ročně.
Zdroj: Revido, pro účely výpočtu byly použity domácnosti s průměrnou spotřebou 3 MWh (svícení) a 12 MWh topení (3 MWh vysoký tarif a 9 MWh nízký tarif), u plynu se spotřebou při vytápění 18 MWh.
Aktuální predikce na rok 2027 z pondělního rána počítají s cenou plynu kolem 75 eur za megawatthodinu (MWh), což by v koncových cenách pro domácnosti znamenalo zhruba 2425 korun za MWh včetně daně, a to jen za obchodní část ceny.
„Na trhu jsou stále ceny kolem 2500 včetně DPH za megawatthodinu silové elektřiny a 1200 korun za megawatthodinu plynu. To je ve srovnání s burzovními cenami stále fantastická cena,“ poznamenal šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
Jinými slovy, cenu plynu lze v těchto dnech stále ještě zafixovat zhruba na polovině ceny, se kterou trh počítá pro příští rok.
I proto odborníci doporučují spíše dvou- až tříleté fixace. „Ceny energií rostou a není příliš důvodů spoléhat na to, že při dalším prodloužení smlouvy dostanou lidé lepší nabídku. Delší fixace jim především přinese jistotu, že se jim sjednaná cena po danou dobu nezmění,“ potvrzuje energetický analytik Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.
Nečekat na poslední chvíli
Situace se zatím nevyvíjí příznivě, dodavatelé tak mohou další růst velkoobchodních cen brzy promítnout do nových ceníků a současné výhodné tarify z trhu zmizí.
Nejnověji oznámila zdražení Pražská plynárenská. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku už dřív ohlásily také ČEZ nebo innogy.
V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně.
Klíčovým pravidlem pro úsporu je aktivní srovnání nabídek a včasné řešení situace, shodují se oslovení experti.
Lidé by neměli automaticky přijímat nabídku svého současného dodavatele jen proto, že je ujišťuje, že mají výhodnou cenu.
„Doporučujeme podívat se i na nabídky konkurence a porovnat si, kolik mohou skutečně ušetřit,“ upozorňuje Vrňák. Novou smlouvu přitom lze uzavřít i rok před koncem té stávající, připomíná.
Ceny energií na světových trzích vystřelily vzhůru v důsledku blízkovýchodního konfliktu po únorovém útoku USA a Izraele na Írán a následné krize v Hormuzském průlivu.
Velkoobchodní cena plynu na evropské burze se od té doby více než zdvojnásobila ze zhruba třiceti eur na více než sedmdesát eur za megawatthodinu a o více než polovinu podražila i elektřina.
Po listopadových volbách v USA se ceny plynu vrátily níže, předpoklad na rok 2027 ovšem stále počítá s více než dvojnásobkem oproti únorové ceně, připomíná energetická analytička Kristýna Bajer.
Například šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor doporučuje maximálně dvouleté fixace. „Věřím že se situace uklidní a ceny půjdou dolů,“ uzavírá.
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