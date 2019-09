U Sokolova začala stavba silnice k testovací dráze BMW. Kraj na ni dostane dotaci

U Sokolova začala ve čtvrtek stavba silničního napojení pro budoucí vývojový a testovací areál automobilky BMW. Společnost plánuje zahájení výstavby areálu v příštím roce. Přístupové komunikace se zavázal postavit Karlovarský kraj a využije na to dotační peníze od státu, řekla při slavnostním zahájení stavby hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

"To, že se podařilo, že si BMW vybralo Karlovarský kraj z asi 83 lokalit, je pro Karlovarský kraj významný krok, protože očekáváme, že to bude mít dopad nejen na zaměstnanost, ale i další oblasti, například vysoké školství," řekla ve čtvrtek Mračková Vildumetzová.

V první fázi stavby napojení nechá kraj vybudovat kruhovou křižovatku na silnici II/210 a postaví se násep a na něm rameno křižovatky v délce asi 50 metrů. Zakázku získala společnost Strabag, která dala nejnižší nabídku ve výši 60,9 milionu bez DPH. Na stavbu dostane kraj dotaci v plné výši z programu ReStart.

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jana Lichtnegera následně kraj, až se bude blížit konec výstavby areálu BMW, dostaví k nové silnici ještě velké parkoviště s dobíjecími stojany pro elektromobily. Tato část projektu je ale ještě v přípravě.

Mluvčí BMW pro Českou republiku David Haidinger dnes novinářům řekl, že BMW začne s výstavbou testovacího polygonu v prvním čtvrtletí příštího roku. "Nábor pracovní sil bude postupný, jak se bude projekt postupně rozjíždět. V první fázi půjde o desítky lidí, později až na konečných asi 700 lidí," uvedl Haidinger s tím, že by mělo jít o inženýry, řidiče, mechaniky, mechatroniky a další vysoce specializované profese. Areál by automobilka chtěla dokončit v roce 2022.

Ačkoli představitelé regionu vítají příchod BMW do kraje jako velký přínos pro budoucí vývoj kraje a také státní podporu, z regionu stále odchází více peněz, než stát do kraje posílá na jeho restrukturalizaci, uvedl dnes předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek. "Jen letos zaplatí naše společnost 1,2 miliardy korun na emisních povolenkách. Podpora ze stranu státu je tak jen zlomek toho, co z regionu do státní kasy odejde," řekl Štěpánek.