Tykačova firma Sev.en koupila amerického těžaře ropy a plynu

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, koupila v americkém Texasu ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II.
Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů, což odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují velké objemy plynu. Firma v této souvislosti v USA založila nový holding Sev.en US Resources, informovala Sev.en GI. Cenu akvizice neuvedla.
Společnost Sev.en Global Investments převzetím ropných a plynových vrtů v USA vstoupila do nového odvětví. S vrty získala také těžební práva k rozsáhlým pozemkům s více než stovkou ověřených lokalit pro další těžební rozvoj. Společnost, kterou bude česká skupina provozovat v rámci holdingu Sev.en US Resources už pod názvem Perun, působí zejména v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří ke klíčovým lokalitám amerického ropného průmyslu.
„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci, jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.
Nový holding Sev.en US Resources se stane zázemím skupiny pro další rozvoj v USA. Pod touto značkou chce Sev.en GI rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.
„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí.“ dodal Svoboda.
Skupina Sev.en Global Investments řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako ocelářství, těžba nerostných surovin a produkce organických hnojiv.
Předloni vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur (1,27 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur (5,8 miliardy korun) z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisí především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur (48,8 miliardy korun).
Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně.
Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní také fotbalový klub Slavia Praha. Angažuje se i v zahraničí.
Mohlo by Vás zajímat: Ivana Tykač odpovídá na otázky Radka Bartoníčka, zda bude kandidovat na prezidentku a co by tu změnila.
MDR: Agrofert chystá na východě Německa investice a žádá zemskou vládu o podporu
Koncern Agrofert žádá vládu německé spolkové země Sasko-Anhaltsko o podporu pro plánované investice do svých podniků ve městě Lutherstadt Wittenberg. V polovině března sasko-anhaltská vláda po návštěvě premiéra Svena Schulzeho v Praze oznámila, že Agrofert investuje do svého chemického závodu a velkopekárny 120 milionů eur (2,92 miliardy Kč).
Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli lídři
Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě. Shodli se na tom ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska.
V Chebu na krajanský spolek někdo nastříkal hákové kříže, město to odsuzuje
Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský čin na facebooku odsoudilo. Případem se zabývá i policie. Podle starosty města Jana Vrby (ANO) jde o naprosto nepřijatelný čin.
Ubodání partnerek jako přes kopírák. Jen co muž vyšel z vězení, spáchal další vraždu
Kriminalisté navrhli obžalovat šestatřicetiletého muže z loňské vraždy přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu zabil tři týdny poté, co byl z mírovské věznice podmínečně propuštěn za vraždu jiné ženy. Tehdy si ve vězení odpykal 16,5 roku.
Zachrání automobilovou Evropu nečekané jméno? Proti Číně vyrukuje s levnými elektromobily
Stellantis hledá cesty k prosperitě a jednou z nich by mohl být návrat ke kořenům. Už za dva roky se má na trhu objevit rodina malých levných elektromobilů, která chce definitivně přesvědčit masy o výhodách modelů do zásuvky. Zároveň to bude zbraň proti čínské konkurenci, s níž ale Stellantis v zákulisí také silně koketuje.