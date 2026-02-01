Tvůrci videohry Kingdom Come ze studia Warhorse vyvíjejí novou RPG hru

České videoherní studio Warhorse, které stojí za vznikem dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, v současnosti vyvíjí novou hru na hrdiny (role-playing game – RPG). V rozhovoru to v neděli oznámil generální ředitel studia Martin Frývaldský. Konkrétní detaily o hře nekomentoval, mělo by se ale podobně jako u Kingdom Come jednat o takzvanou AAA hru, kterou zpravidla vyvíjí několik let početný tým lidí.
Projekt pak bude opět autorskou prací studia financovanou z vlastních příjmů. „Samozřejmě už na něčem pracujeme. Nadále budeme vyvíjet silně příběhová RPG v otevřených světech. To je něco, co umíme. Máme nyní silné ekonomické zabezpečení a můžeme znovu investovat značnou část zdrojů do vývoje,“ uvedl Frývaldský.
Warhorse Studios má v současnosti přes 270 lidí a stále nabírá další. Náklady na provoz studia jsou podle Frývaldského měsíčně desítky milionů korun, z čehož zhruba tři čtvrtiny tvoří osobní náklady. Z ekonomického hlediska je podle Frývaldského potřebné, aby vznik nového projektu nezůstával dlouho pouze ve fázi plánování. Rozhodnutí studia o podobě dalšího projektu, který ředitel studia nechtěl nijak blíže komentovat, pak padlo poměrně rychle.
Současně s vývojem nového projektu se Warhorse bude i dále věnovat Kingdom Come: Deliverance 2, jíž se podle posledních dat prodalo přes čtyři miliony kopií. „I když příběh Kingdom Come: Deliverance 2 skončil vydáním posledního rozšíření, tak pro nás ten příběh nekončí a rok 2026 bude rokem péče o naši herní komunitu,“ dodal Frývaldský.
Kreativní ředitel Kingdom Come: Deliverance 2 a jeden ze zakladatelů Warhorse Studios Daniel Vávra v oficiálním podcastu českého PlayStation loni v létě uvedl, že na třetím díle Kingdom Come: Deliverance nepracuje. Příběh, který měl být sdělen, je podle něj uzavřený.
Kingdom Come: Deliverance 2 vydalo studio Warhorse 4. února 2025. Podle výroční zprávy studia za období od března 2024 do března 2025 mělo tržby zhruba 2,7 miliardy korun. Čistý příjem společnosti činil miliardu korun. Konsolidované výsledky ale byly uzavřeny jen necelý měsíc po vydání Kingdom Come: Deliverance 2 a reálné tržby z prodeje prvního a druhého dílu tak budou nyní logicky vyšší.
Frývaldský ale uvedl, že největší tržby mají studia zpravidla v prvních měsících po vydání her. Přestože Warhorse kromě základní hry vydal ke Kingdom Come 2 ještě další tři rozšíření, příjmy z jejich samostatných prodejů tvořily výrazně menší část. Rozšíření, tedy tzv. DLC, ale byly od počátku součástí prémiové edice, která představovala významnou část prodejů.
