Číňané dluh CEFC nesplatili, potvrdil Tvrdík. O problémech firmy jednal i prezident Zeman

CITIC Group podle Jaroslava Tvrdíka nemohla zaplatit dluh za CEFC Europe, protože jí v tom zabránil krizový management J&T Patrika Tkáče.

Praha - Dosavadní místopředseda CEFC Europe Jaroslav Tvrdík na Twitteru potvrdil, že CITIC Group v dohodnutém termínu nezaplatila dluh za CEFC Europe. Zabránily tomu podle něj ale čtvrteční kroky J&T, která odvolala představenstvo CEFC Europe a nahradila ho krizovým managementem. Ujistil, že firma má peníze na zaplacení dlužných 450 milionů eur připravené

"Úvěry se mají platit včas, souhlas. Naše ale byly sporně předčasně zesplatněny. Původní termín byl 31. 7. 2018. V úterý dostal CITIC/CEFC China termín zaplacení do dneška (do pátku) do 14:00. Nebýt včerejších (čtvrtečních) úkonů a při dodržení zákonné povinnosti součinnosti věřitele, bylo uhrazeno," napsal Tvrdík.

Spolumajitel J&T Patrik Tkáč v pátek na Twitteru uvedl, že místo placení podal Tvrdík 40 předběžných opatření. "Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče," napsal Tkáč na Twitteru slovensky.

J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv. Podle právníků jsou kroky J&T standardním opatřením věřitele. Tvrdík ale na twitteru položil otázku, zda skutečným účelem odvolání představenstva CEFC nebylo zablokování možnosti dlužníka v termínu zákonně zaplatit.

Tvrdík podotkl, že předseda představenstva čínské firmy v ČR jednal osobně jak s vedením J&T, tak s prezidentem Zemanem, poté podepsal právní garanci zaplacení a poslal na účet v ČR 475 mil. euro. "Opravdu někdo věří, že nechce zaplatit?," dodal Tvrdík. Dříve uvedl, že CITIC Group založila účet u ČSOB Praha a připsala na něj 475 milionů eur už ve čtvrtek.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. J&T už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy Kč).

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality.

Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.