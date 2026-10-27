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Ekonomika

Tvář Dermacolu po sporu s manželem končí v čele firmy. Ta prohloubila ztrátu

ČTK
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Český výrobce kosmetiky Dermacol loni prohloubil ztrátu na 55,2 milionu korun z předloňských 20,5 milionu korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky Dermacolu zveřejněné ve Sbírce listin. Tržby za prodej kosmetiky Dermacol loni meziročně klesly o tři procenta na 703,3 milionu korun.

Věra Komárová
Výpověď pro nadbytečnost Komárová dostala poté, co manželovi předala návrh dohody o rozdělení majetku, podotkla.Foto: Aktuálně.cz – Tomáš Nosil
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Pro letošní rok počítá firma s tržbami 791,7 milionu korun. Média si nyní všímají sporů vlastníka Dermacolu Vladimíra Komára s jeho manželkou a tváří firmy Věrou Komárovou, kterou Komár odvolal z funkce ředitelky marketingu.

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Dermacol byl loni v nejvyšší ztrátě od roku 2020, kdy ztráta činila 58,5 milionu korun. O rok dříve ztráta byla 11 milionů. Tržby za prodej kosmetiky od roku 2020 naopak do loňska postupně rostly, mezi lety 2020 a 2024 se zvýšily o čtvrt miliardy na 725,4 milionu korun.

O výpovědi Komárové po 24 letech na pozici marketingové ředitelky informoval server e15.cz. Komár serveru řekl, že za jeho rozhodnutím stojí výhradně byznysové důvody a potřeba efektivnějšího hospodaření společnosti, nikoli majetkové spory mezi manželi.

"Firma je momentálně v takovém stavu, že já potřebuju ty marketingové peníze jednak trošku zkrátit a jednak je investovat efektivně," uvedl.

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Komárová uvedla, že výpověď nepodepsala. Oficiálním důvodem výpovědi byly organizační změny, když místo ředitele marketingu bylo zrušeno, napsala ve vyjádření, které poskytla.

Výpověď pro nadbytečnost Komárová dostala poté, co manželovi předala návrh dohody o rozdělení majetku, podotkla. "Naše společné podnikání je tak rozsáhlé, že jsem se rozhodla definovat, kdo má za co zodpovědnost," dodala.

Česká značka Dermacol vznikla v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech. U jejího zrodu stála kosmetička Olga Knoblochová. V roce 1991 se Dermacol od Filmových studií Barrandov oddělil, ale dalších 11 let v tamních ateliérech kosmetiku vyráběl. Komárovi značku získali v roce 2002. Komárová v minulosti pracovala v marketingu také pro nadnárodní společnosti Colgate-Palmolive a Ferrero.

Dalšími českými kosmetickými firmami jsou například Ryor, Regina, Manufaktura nebo Havlíkova přírodní apotéka.

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