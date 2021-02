Turistů loni v Česku o polovinu ubylo. Ubytovalo se jich 10,8 milionů

V loňském roce poznamenaném koronavirovou pandemií se v Česku ubytovalo 10,8 milionu turistů. Je to meziroční pokles o 51 procent. Zahraničních hostů bylo méně o téměř tři čtvrtiny. V hotelech, penzionech či kempech turisté strávili 31,2 milionu nocí, což byl meziroční pokles o 45,3 procenta. Informoval o tom v úterý Český statistický úřad (ČSÚ).

Až do loňska návštěvnost ČR několik let nepřetržitě rostla. "Celosvětová pandemie značně omezila v loňském roce možnost cestování, proto všechny zdrojové zahraniční trhy zůstaly hluboko pod výsledky z minulých let," uvedli statistici.

Tuzemských hostů se loni ubytovalo bezmála osm milionů, o 28 procent méně než v předchozím roce. Češi strávili v ubytovacích zařízeních přibližně o pětinu méně nocí než o rok dříve, v případě cizinců byl úbytek přenocování téměř 73 procent.

Nejvíce zahraničních turistů loni přijelo opět z Německa, a to 819 000. Přesto to byl i v tomto případě meziroční pokles o více než 60 procent. Poláků dorazilo do Česka 287 000, zhruba o 57 procent méně. Slováků ubylo téměř o dvě třetiny na 274 000. "Příjezdy ze vzdálených destinací klesly nejvýrazněji, například turistů z Číny se ubytovalo pouze 6,4 procenta oproti roku 2019," sdělili statistici.

V posledním čtvrtletí loňského roku se v Česku ubytovalo 663 000 turistů, meziročně téměř o 86 procent méně. Počet přenocování klesl o čtyři pětiny na 2,1 milionu nocí. Českých turistů v posledním kvartále roku ubylo o téměř tři čtvrtiny, zahraničních turistů bylo meziročně méně dokonce o 96 procent.

Regionálně návštěvnost od října do prosince poklesla ve všech krajích republiky. Nejhlubší propad nastal v Praze, kam meziročně přijelo o 1,9 milionu hostů méně, což byl pokles o 93 procent. Značný úbytek přenocování zaznamenal také Karlovarský kraj.

Výrazně menší zájem hlásily v posledním čtvrtletí všechny sledované kategorie ubytovacích zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo hostů meziročně o 89 procent méně, ve tříhvězdičkových o 85 procent méně, v penzionech se počet ubytovaných turistů snížil o tři čtvrtiny.

Ubytovací zařízení musely být loni na jaře a pak znovu od podzimu kvůli koronaviru zavřené. Oživení poptávky po ubytování tak přinesla pouze letní sezona, cizinci v ní ale chyběli.

