Turecký Pegasus může převzít Smartwings a ČSA. Musí se vzdát části slotů

Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Úřad o tom v pátek informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu.
ÚOHS spojení povolil až poté, co společnost Pegasus navrhla jako podmínku závazek spočívající v převodu slotů na třetí stranu. "Účelem tohoto závazku je umožnit ostatním potenciálním konkurentům rychle získat přístup k letištním slotům na letištích v Praze a Antalyi, a to včetně časových párů vhodných pro provozování přímých pravidelných letů mezi těmito městy," uvedl místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.
ÚOHS se případem zabýval od května, kdy obdržel návrh na povolení spojení. Problematické bylo to, že po spojení obou společností by Pegasus dosáhl velmi vysokého tržního podílu na trhu osobní letecké přepravy mezi Prahou a Antalyí v letní sezoně. Bez předání části letních slotů na této lince by se na trhu výrazně snížil konkurenční tlak.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety. Sto procent akcií společnosti Smartwings vlastní ČSA.
České aerolinie vznikly v roce 1923 jako Československé státní aerolinie, v roce 2024 pod svým kódem OK létat přestaly. V roce 2013 do ČSA kvůli finančním potížím vstoupily korejské aerolinie Korean Air, které držely 44 procent akcií. V únoru 2018 se majoritním vlastníkem stala společnost Smartwings, která odkoupila 44 procent akcií od Korean Air a 20 procent od státního podniku Prisko, třetinu už vlastnila.
V březnu 2021 se ČSA ocitly kvůli vysokým dluhům v úpadku. Novými investory se stali majitelé Smartwings Jiří Šimáně a Roman Vik s čínskými partnery. V únoru 2024 se aerolinky Smartwings plně vrátily pod kontrolu českých akcionářů, téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air podnikatelů Šimáněho a Vika.
Začátkem října 2024 změnily ČSA svůj obchodní model a staly se řídicí společností skupiny Smartwings s majoritním podílem ve společnosti Smartwings.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel a síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek.
Od roku 2005 je Pegasus členem holdingu ESAS. Ten vlastní rodina tureckého miliardáře Ševketa Sabanciho (1936 - 2021), která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků. Sabanci holding v loňském roce utržil přes 37 miliard dolarů.
Mohlo by vás také zajímat: Nesnesitelná skromnost. Luxusní letadlo „Merkelové“ je na prodej
Stromy mají čistit vzduch. V rozpálených městech ho ale mohou zhoršit
Stromy patří mezi nejúčinnější pomocníky měst v době veder. Nová studie ale upozorňuje na méně známou stránku městské zeleně: některé dřeviny uvolňují látky, které mohou za slunečného a teplého počasí přispívat ke vzniku přízemního ozonu. Český odborník přitom upozorňuje, že v našich městech jde zatím spíše o okrajový efekt, který ale nelze úplně přehlížet.
Zapomeňte na únos letadel. Expert popsal, co by bylo zbraní „dnešního 11. září“
Mohl by se scénář z 11. září opakovat? Podle odborníka na mezinárodní bezpečnost Hynka Melichara z Univerzity Palackého je to nepravděpodobné. Teroristická hrozba však nezmizela, pouze se proměnila. Rozsáhlé akce organizovaných skupin nahradily jednotlivci s novými technologiemi a vedle "tradičního" terorismu Západ čelí i ruským sabotážím. Lze tyto hybridní operace považovat za státní terorismus?
ŽIVĚ Rusko obnovilo útoky na Kyjev. Při nočním náletu hořel obytný dům
Kyjev a další ukrajinská města v noci na pátek opět čelila náletu ruských dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem, které má protivzdušná obrana problém včas zachytit. V Kyjevě se ruský dron zřítil na devítipodlažní obytný dům. Dopoledne Rusko v útocích na ukrajinskou metropoli pokračovalo a zasáhlo dvě čerpací stanice.
ŽIVĚ Skandovali „smrt Izraeli, smrt Americe“. Húsíové převzali kontrolu nad přístavem
Jemenští povstalci Húsíové převzali kontrolu nad významným přístavem Muchá v Rudém moři. Píší to ve čtvrtek agentury AFP a Reuters s odkazem na své místní zdroje. Povstalci tak pokračují ve své ofenzivě směrem k strategickému průlivu Báb al-Mandab. Podporuje a financuje je Írán a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu.
Ušetříte desetitisíce a dostanete speciální barvu. Akční Škoda Octavia těží z minulosti
Škoda si na začátku září připomíná hned dvě zásadní výročí: 105 a 120 je padesát, Octavii pro změnu třicet. Na oslavu kulatého výročí druhého jmenovaného modelu teď v Mladé Boleslavi přišli s výroční edicí, která kromě výbavy navíc přináší i překvapivý exkurz do minulosti.