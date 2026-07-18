Tuhle nosil Huang. Dražba bundy šéfa firmy Nvidia překonala odhady a vynesla obrovské peníze

Černá kožená bunda, kterou nosil generální ředitel výrobce čipů Nvidia Jensen Huang, se na newyorské aukci prodala za 960 000 dolarů (20,3 milionu Kč). To je podle aukční síně Sotheby's šestnáctkrát více, než byl odhad 60 000 USD. Výtěžek z aukce poputuje neziskové vzdělávací organizaci Edge Institute, která se zaměřuje na výuku angličtiny a rozvoj profesních dovedností podle západních standardů.
O bundu značky Tom Ford se podle aukčního domu ucházelo 45 sběratelů. Vedoucí oddělení moderních sběratelských předmětů v Sotheby's Brahm Wachter ji označil za předmět „úzce spjatý s jednou z klíčových osobností éry umělé inteligence“.
Stejně jako zakladatel Applu Steve Jobs proslul černými roláky nebo šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg svou sbírkou téměř stejných šedých triček, také Huang si vytvořil vlastní poznávací znamení, a to koženou bundu. Nosí ji téměř při každém veřejném vystoupení a objevil se v ní i na jedné ze sedmi titulních stran speciálního vydání časopisu Time v roce 2021.
Huang pomohl v roce 1993 založit firmu Nvidia. Pod jeho vedením se firma proměnila z výrobce grafických čipů pro počítače a hry v jednoho z nejvýznamnějších světových dodavatelů čipů pro umělou inteligenci a datová centra.
Huang patří mezi nejvlivnější osobnosti současného technologického průmyslu. Narodil se na Tchaj-wanu a jeho rodina emigrovala do USA, když mu bylo devět let. Na Tchaj-wanu se těší velké popularitě, téměř jako rocková hvězda, a každý jeho krok je zde pozorně sledován. Podle časopisu Forbes je osmým nejbohatším člověkem na světě.
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