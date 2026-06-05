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Ekonomika

Tržby v maloobchodu rostou pomaleji, e-shopům se ovšem daří

ČTK

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta. V březnu rostly po revizi o 6,2 procenta, uvedl v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9 procenta klesly.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 5,3 procenta a meziměsíčně klesly o 0,3 procenta.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 5,3 procenta a meziměsíčně klesly o 0,3 procenta.Foto: Jakub Stehlík
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„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby za nepotravinářské zboží v dubnu meziročně stouply o 5,1 procenta, za pohonné hmoty o 3,1 procenta klesly a za potraviny byly meziročně nižší o 1,2 procenta.

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Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 11,8 procenta. Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby v dubnu meziročně vzrostly o devět procent. V prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím byly vyšší o 6,2 procenta, s oděvy a obuví o 3,2 procenta a s výrobky pro domácnost stouply o 1,9 procenta. Nepatrně vyšší tržby zaznamenali i obchodníci s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Naopak v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením tržby v dubnu meziročně klesly o 3,7 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se snížily o 1,3 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin klesly o 0,8 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 4,9 procenta.

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Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 5,3 procenta a meziměsíčně klesly o 0,3 procenta.

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