Češi v červenci dále utráceli, vedly e-shopy, elektronika i vybavení pro domácnost

Ve věku 54 let zemřel americký herec Michael Kenneth Williams, který se nejvíce proslavil jako Omar Little, okrádající pouliční drogové dealery v seriálu The Wire - Špína Baltimoru. Účinkoval ve všech pěti řadách z let 2002 až 2008 a vytvořil možná nejpopulárnější postavu celé ságy, píše agentura AP. Kromě toho spolupracoval s HBO na seriálech Impérium - Mafie v Atlantic City, kde hrál neformálního předáka černošské komunity a bývalého boxera Chalkyho Whitea, a naposledy vloni na Lovecraftově zemi, díky níž je teď nominovaný na televizní cenu Emmy. Vítěz bude znám 19. září. Z filmů se Williams objevil ve 12 letech v řetězech nebo Assassin’s Creed.

Podle policie byl herec nalezen ve svém newyorském bytě, příčina úmrtí zatím není známá.