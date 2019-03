Tržby stavebních firem vzrostly na půl bilionu. Blíží se částkám z krizových let

Tržby stavebních firem v Česku loni meziročně vzrostly zhruba o desetinu na 500 miliard korun. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ), který ve středu na Fóru českého stavebnictví zveřejnil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Jiří Nouza. Proti krizovému roku 2013 to bylo asi o čtvrtinu více.

"Loňské fórum začínalo otázkou, jestli už bude konečně lépe. Zdá se, že očekávání byla naplněna. Předpokládali jsme růst kolem čtyř až pěti pěti procent, ty výsledky byly lepší. Výše stavební produkce se podle odhadů, kterém nám neoficiálně dodal ČSÚ, pohybuje mezi 500 až 510 miliardami korun. Možná by to mohlo být ještě více," uvedl Nouza.

Stavební výroba v ČR se loni meziročně zvýšila o 8,4 procenta. Dařilo se pozemnímu stavitelství i inženýrskému stavitelství, uvedl již dříve ČSÚ. Podle Nouzy je pozitivní, že na růstu se téměř shodně podílela obě základní odvětví stavebnictví.

Tedy jak pozemní stavitelství, zabývající se výstavbou bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů, tak inženýrské stavitelství, které je tvořeno hlavně dopravní infrastrukturou. Za důležitý označil Nouza také meziroční růst zadaných i vypsaných veřejných zakázek o 42 procent, respektive o 35 procent.

"Je pozitivní, že kromě listopadu loni rostla stavební produkce meziročně v každém měsíci. Trochu s obavami očekáváme výsledky za letošní leden, protože loni v lednu stavebnictví vzrostlo téměř o třetinu. Nepředpokládám, že by se to opakovalo. Ale určitě to nebude znamenat začátek nějaké recese," doplnil Nouza.

Důležité je podle něj také to, že ceny, za které byly zakázky zadány, loni podle údajů společnosti IS vzrostly na 98,1 procenta cen předpokládaných. U zakázek na pozemní stavby je již převýšily v průměru o 2,5 procenta, u zakázek na inženýrské stavby byly o 4,5 procenta nižší.

Za rok 2017 byla cena zadaných zakázek proti rozpočtu projektantů nižší o 18 procent. V období krize nebylo výjimkou, že firma získala projekt za méně než 60 procent předpokládané ceny.

Celkové tržby stavebních firem v ČR od roku 1994:

Rok Tržby Meziroční změna Podíl na HDP 1994 166,5 miliardy korun 14,1 procenta 1995 199,4 miliardy korun 19,8 procenta 13,6 procenta 1996 232,6 miliardy korun 16,6 procenta 13,8 procenta 1997 247,9 miliardy korun 6,6 procenta 13,7 procenta 1998 250,8 miliardy korun 1,2 procenta 12,6 procenta 1999 244,1 miliardy korun -2,7 procenta 11,7 procenta 2000 265 miliard korun 8,6 procenta 12,1 procenta 2001 301,8 miliardy korun 13,9 procenta 12,8 procenta 2002 317,6 miliardy korun 5,2 procenta 12,9 procenta 2003 353,9 miliardy korun 11,4 procenta 13,7 procenta 2004 402,4 miliardy korun 13,7 procenta 14,3 procenta 2005 431,4 miliardy korun 7,2 procenta 14,5 procenta 2006 472,6 miliardy korun 9,6 procenta 14,7 procenta 2007 521,5 miliardy korun 10,3 procenta 14,8 procenta 2008 547,6 miliardy korun 5,0 procent 14,8 procenta 2009 520,9 miliardy korun -4,9 procenta 14,3 procenta 2010 488,7 miliardy korun -6,2 procenta 13,3 procenta 2011 464 miliard korun -5,1 procenta 12,2 procenta 2012 423,9 miliardy korun -8,6 procenta 10,5 procenta 2013 397,5 miliardy korun -6,2 procenta 9,8 procenta 2014 428,3 miliardy korun 7,7 procenta 10,1 procenta 2015 459,1 miliardy korun 7,2 procenta 10,3 procenta 2016 424,6 miliardy korun -7,5 procenta 9 procent 2017 453,4 miliardy korun 6,8 procenta 9 procent 2018 (odhad) 500 miliard korun 10,2 procenta -

Zdroj: ČSÚ

Podle posledních dostupných údajů ČSÚ pracovalo ve stavebních firmách v Česku na konci třetího čtvrtletí loňského roku 374 104 zaměstnanců a živnostníků. V porovnání s rokem 2008 jich bylo zhruba o desetinu méně.

Průměrná mzda ve stavebnictví na konci třetího čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,7 procenta na 27.859 korun. V porovnání s celorepublikovým průměrem byla o 11,6 procenta nižší.