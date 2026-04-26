Tržby 75 největších globálních módních koncernů se loni zvýšily o 0,9 procenta na 541 miliard eur (13,2 bilionu korun). Byly tak o třetinu vyšší než v předkrizovém roku 2019. Podle agentury APA to vyplývá ze zprávy o globálním módním průmyslu, kterou zveřejnila italská Mediobanca. Z celkových tržeb připadlo 62 procent na evropské společnosti. Zhruba 29 procent vytvořily severoamerické firmy.
Z 39 evropských skupin je ve skupině zastoupeno nejvíce italských společností, a to 14. Pokud však jde o obrat, vede Francie s 39procentním podílem. Za ní následují Británie (14 procent), Španělsko (13 procent), Německo (12 procent) a Itálie (devět procent).
Na vrcholu globálních korporací podle tržeb se v roce 2025 umístila francouzská společnost LVMH s 80,8 miliardou eur. Za ní následuje španělská skupina Inditex (39,9 miliardy eur), která vlastní mimo jiné značku Zara, americká korporace Nike (39,4 miliardy eur), Adidas (24,8 miliardy eur), H&M (21,1 miliardy eur) a Fast Retailing (18,5 miliardy eur), která je majitelem Uniqlo. Z italských společností se nejlépe umístila Prada, jež obsadila 21. místo s 5,7 miliardou eur. Bylo to o o deset příček lepší umístění než v roce 2019.
Analýza jednotlivých segmentů za léta 2019 až 2025 ukazuje, že nejdynamičtěji rostl sektor sportovního oblečení, konkrétně o 43,5 procenta. Sektor životního stylu zaznamenal mírnější nárůst, zatímco sektor luxusního zboží vykazoval nejvíce výkyvů a zůstal loni pod svým vrcholem z roku 2023.
Elixír mládí, energie z ničeho a satanisté. Co ještě najdete na Ficových webech?
Tvrdí, že USA na Ukrajině vyvíjejí viry, které selektivně útočí na „slovanskou DNA“. Evropské lídry vykreslují jako vyznavače okultismu nebo lidi ovládané „temnými silami“. Rusko je prezentováno jako poslední „katechon“ (ochránce před antikristem). A masakry civilistů (například v Buči) byly sehrány herci z Londýna. To vše se dozvíte na proruských webech, které financuje slovenská vláda.
Introvert Nosková? Je to dobře, líčí kouč. Útok na desítku může přijít nečekaně brzy
Moc toho nenamluví, ale na kurtu se s tenistkami zrovna nemazlí. Linda Nosková se postupnými krůčky blíží první desítce žebříčku. Přijít to může už velmi brzy. Pomoct jí k tomu může její šťastná povaha, kterou v ní vidí její trenér Lukáš Dlouhý.
Pochroumaný Vladař nastoupil, ale chyboval. I proto Philadelphia poprvé padla
Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy.
Stačilo jediné rozhodnutí a nestačí se divit. Na hypotéce najednou rodina ušetří desetitisíce
Rozhodnout se pro koupi domu bez jediné osobní prohlídky zní jako hazard, do kterého by většina lidí nikdy nešla. Přesto se jedna britská rodina k takovému kroku odhodlala – a to přitom ve chvíli, kdy čelila nemalým existenčním problémům. Přesto se po několika měsících stali živoucím důkazem toho, že někdy i zdánlivě riskantní rozhodnutí může zásadně změnit životní směr k lepšímu.
Pumový útok v Kolumbii si vyžádal 14 mrtvých, úřady viní levicové povstalce
Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil v noci na neděli na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.