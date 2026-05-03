Ekonomika

Trumpova vláda bojkotuje větrné elektrárny, argumentuje národní bezpečností

ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech, odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Informoval o tom list Financial Times.

Trump
Donald Trump
Trump větrné elektrárny dlouhodobě kritizuje. Označuje je za ošklivé, nákladné a neefektivní, upozornila agentura Reuters.

Americké ministerstvo obrany nyní blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích, píše Financial Times s odvoláním na Americkou asociaci pro čistou energii a zdroje obeznámené se situací.

Firmy zabývající se výstavbou větrných elektráren se podle listu od loňského srpna potýkají s řadou problémů, včetně nedostatečné komunikace ze strany ministerstva obrany či oznámení, že jejich žádosti již nejsou zpracovávány.

V dopisech, které tyto firmy obdržely minulý měsíc, ministerstvo obrany oznámilo, že nyní přehodnocuje své mechanismy pro hodnocení dopadů energetických projektů na národní bezpečnost, píše Financial Times.

Požár v Českém Švýcarsku 2026.

Požár v Českém Švýcarsku stále hoří, hasičům práci komplikuje vítr

Hasiči stále bojují s požárem v národním parku České Švýcarsko, který se rozhořel v sobotu odpoledne v lese u Rynartic. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasažená je plocha o velikosti 100 hektarů. Oheň se sice dál nešíří, dvě ze čtyř ohnisek však zůstávají problematická a zejména tam se soustředí síly hasičů i sedmi vrtulníků. Jeden hasič se při zásahu přehřál.

