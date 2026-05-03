Trumpova vláda bojkotuje větrné elektrárny, argumentuje národní bezpečností

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech, odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Informoval o tom list Financial Times.
Trump větrné elektrárny dlouhodobě kritizuje. Označuje je za ošklivé, nákladné a neefektivní, upozornila agentura Reuters.
Americké ministerstvo obrany nyní blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích, píše Financial Times s odvoláním na Americkou asociaci pro čistou energii a zdroje obeznámené se situací.
Firmy zabývající se výstavbou větrných elektráren se podle listu od loňského srpna potýkají s řadou problémů, včetně nedostatečné komunikace ze strany ministerstva obrany či oznámení, že jejich žádosti již nejsou zpracovávány.
V dopisech, které tyto firmy obdržely minulý měsíc, ministerstvo obrany oznámilo, že nyní přehodnocuje své mechanismy pro hodnocení dopadů energetických projektů na národní bezpečnost, píše Financial Times.
Rakouské děti dělaly táborák, explodovala pod ním munice. Pět jich je zraněných
Pět dětí ve věku od deseti do 14 let v sobotu večer nedaleko hornorakouského Freistadtu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděly. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za „relikt z druhé světové války“.
ŽIVĚ Sparta - Jablonec 0:0. Vloni byla nadstavba Sparty prachbídná, teď bojuje proti Jablonci
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou Praha a Jabloncem.
Nobelistka Mohammadíová je v kritickém stavu. Režim jí odpírá zdravotní péči, tvrdí rodina
Vězněná íránská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová dva dny po převozu na kardiologickou jednotku v nemocnici v Zandžánu v severozápadním Íránu zůstává v kritickém stavu.
„Nikdo už tě nechytí.“ Siniaková ohromila i partnerku, vyznání Američanky budí emoce
Návrat královny. Kateřina Siniaková je zase světovou jedničkou v tenisové čtyřhře a jedinečný způsob, jakým v posledních měsících s Američankou Taylor Townsendovou dominuje, znovu vyvolává obdiv tenisového světa.
Požár v Českém Švýcarsku stále hoří, hasičům práci komplikuje vítr
Hasiči stále bojují s požárem v národním parku České Švýcarsko, který se rozhořel v sobotu odpoledne v lese u Rynartic. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasažená je plocha o velikosti 100 hektarů. Oheň se sice dál nešíří, dvě ze čtyř ohnisek však zůstávají problematická a zejména tam se soustředí síly hasičů i sedmi vrtulníků. Jeden hasič se při zásahu přehřál.