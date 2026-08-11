Trumpova mediální firma ve čtvrtletí více než desetinásobně prohloubila ztrátu

Společnost Trump Media & Technology Group (TMTG) amerického prezidenta Donalda Trumpa ve druhém čtvrtletí prohloubila ztrátu na 238,1 milionu dolarů (pět miliard korun) z 20 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Zhoršení výsledků souvisí převážně s poklesem hodnoty digitálních aktiv.
Společnost, pod kterou spadá sociální Truth Social, o tom v pondělí informovala ve své výsledkové zprávě.
Ztrátu způsobil převážně pokles hodnoty nepeněžních aktiv, včetně ztráty více než 190 milionů dolarů z digitálních aktiv, digitálních aktiv poskytnutých jako zástava a akciových cenných papírů. Tržby se naopak zvýšily o 89 procent na 1,7 milionu dolarů.
Společnost hospodařila se ztrátou už v prvním čtvrtletí. Tu rovněž způsobil především propad kryptoměn.
Generální ředitel Kevin McGurn uvedl, že společnost z velké části ukončí roční snahu o expanzi prostřednictvím vstupu do nových odvětví, včetně on-line sázení a kryptoměn. Místo toho se znovu zaměří na svoji misi v sociálních médiích. Klíčem k tomu by měla být služba s názvem Truth API, která nabízí obchodním firmám na Wall Street přednostní přístup k nejvlivnějším uživatelům platformy, včetně Trumpa.
Nová služba Truth API stojí podle McGurna 60 tisíc až 100 tisíc dolarů měsíčně. Trump Media už získala deset zákazníků, převážně takzvaných vysokofrekvenčních obchodníků, kteří nakupují a prodávají akcie v řádu milisekund. Deset zákazníků by tak firmě mohlo přinést nový významný zdroj příjmů v objemu zhruba sedmi až 12 milionů dolarů ročně, což odpovídá přibližně dvojnásobku až trojnásobku celkových tržeb společnosti za loňský rok.
Trump sociální síť Truth Social pravidelně využívá ke zveřejňování svých oficiálních prohlášení, včetně zásadních změn v americké politice. Společnost je tak terčem kritiky organizací dohlížejících na řádné fungování vlády kvůli podezření, že mu umožňuje profitovat z prezidentského úřadu. Demokraté také slibují, že pokud se jim v příštích volbách podaří získat kontrolu nad Kongresem, budou placenou službu vyšetřovat, napsala agentura Reuters.
TMTG dodala, že je na cestě k tomu, aby v letošním roce dokončila plánované spojení s firmou vyvíjející pokročilé technologie pro komerční využití jaderné fúze TAE Technologies. Projekt tak bude pokračovat. McGurn stále věří, že je to důležitý motor dlouhodobého růstu hodnoty společnosti.
Dluh společnosti činí jednu miliardy USD a je v takzvaných konvertibilních dluhopisech, jejichž splatnost je v roce 2028. Věřitelé však mohou v listopadu požadovat jejich předčasné splacení, což by mohlo zatížit finance firmy, i když podle dostupných údajů disponuje dostatkem hotovosti. Na konci čtvrtletí měla TMTG více než 400 milionů dolarů v hotovosti a krátkodobých investicích a dalších 1,2 miliardy dolarů v bitcoinech a v aktivech souvisejících s bitcoiny.
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