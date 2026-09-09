Trump zpřísňuje cla proti Kanadě. Zakáže dovoz mléčných výrobků a alkoholu

Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Od poloviny září se také na řadu dalších výrobků bude vztahovat 50procentní clo. V úterý to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada i nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Washington proto přistupuje k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50 procent.
Od 15. září také Spojené státy zavedou 50procentní clo na řadu dalších výrobků, od matrací po motorové čluny a golfové vozíky. Současně americká administrativa vydala prohlášení, že na některé kanadské výrobky se dodatečné 50procentní clo ruší. Seznam těchto výrobků je ale výrazně kratší, je na něm mimo jiné toaletní papír a cement, napsala agentura AFP.
Opatření navazuje na srpnové rozhodnutí Trumpovy administrativy, která na tři dny pozastavila účinnost dodatečných cel na kanadský alkohol, mléčné výrobky, automobily a jejich součástky. Kanada podle Bílého domu následně nesplnila svůj závazek odstranit diskriminační opatření a jednání nevedla v dobré víře.
V příspěvku na sociální síti Truth Social také Trump v úterý uvedl, že americká vláda přestane do svých dlouhodobých dodavatelských smluv zařazovat výrobky pocházející z Kanady. Týká se to programu amerického úřadu Správy obecných služeb (GSA), což je vládní agentura odpovědná za správu federálního majetku a smlouvy úřadů se soukromými subjekty. Podle Trumpa se přes tyto smlouvy uskuteční nákupy v hodnotě více než 50 miliard USD (přes jeden bilion Kč) ročně.
Kanadský ministr zodpovědný za obchod se Spojenými státy Dominic LeBlanc v reakci na nejnovější Trumpův krok v úterý pozdě večer místního času uvedl, že Ottawa nejnovější celní opatření vyhodnocuje. Kanadský premiér Mark Carney podle agentury AP už dříve uvedl, že se jeho země bude snažit snížit závislost na Spojených státech a že chce rychleji rozvíjet obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Více než 70 procent kanadského vývozu stále směřuje do USA. Kanada podle Carneyho bude investovat do infrastruktury, posilovat domácí ekonomiku a diverzifikovat zahraniční obchod.
Kanada zároveň zvažuje prohloubení vztahů s Evropskou unií. Země podle kanadského činitele obeznámeného s jednáním zvažuje rozšíření stávajících dohod nebo podpis nové smlouvy či jiné formy spolupráce, napsala AP. Carney příští týden plánuje navštívit Štrasburk, kde se setká s představiteli EU a vystoupí v Evropském parlamentu.
Spojené státy 22. srpna zavedly 50procentní clo zhruba na pět procent kanadského dovozu se zdůvodněním, že Kanada s americkými výrobci mléčných výrobků, alkoholu a automobilů zachází nespravedlivě.
Kanada v úterý zavedla odvetná cla na stovky amerických výrobků, mimo jiné na ocel, hliník, sýry, spotřebiče, oblečení, kosmetiku a zemědělské stroje. Sazby činí 15, 25 nebo 50 procent a opatření se týká zboží v hodnotě zhruba 20 miliard amerických dolarů (zhruba 416 miliard Kč). To je asi šest procent loňského vývozu z USA do Kanady.
Vztahy mezi oběma tradičními spojenci se za Trumpovy vlády výrazně zhoršily. Americký prezident opakovaně mluví o možnosti, že by se Kanada stala 51. státem USA, což v Kanadě vyvolalo silný odpor. Obchodní spor se zároveň promítl do chování spotřebitelů, Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky.
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