Trump založil radu pro obchod, jejím šéfem jmenoval kritika Číny

před 15 hodinami

V čele nově založené Národní rady pro obchod při Bílém domě stanul ekonom Peter Navarro. Oznámil to tým Donalda Truma pro přípravu na převzetí prezidentské funkce. Trump udělal ze zahraničního obchodu jeden z hlavních bodů své předvolební kampaně. Zejména slíbil, že se postaví proti nekalým obchodním praktikám Číny.

Washington – Budoucí americký prezident Donald Trump založil Národní radu pro obchod při Bílém domě a do jejího čela jmenoval ekonoma a protičínského "jestřába" Petera Navarra. Oznámil to ve středu Trumpův tým pro přípravu na převzetí prezidentské funkce.

"Vytvoření Národní rady pro obchod dokládá odhodlání zvoleného prezidenta zajistit znovu velikost americkému průmyslu a poskytnout každému Američanovi možnost mít slušné pracovní místo se slušnou mzdou," uvádí se podle agentury Reuters ve sdělení Trumpova týmu.

Trump udělal ze zahraničního obchodu jeden z hlavních bodů své předvolební kampaně. Zejména slíbil, že přehodnotí pro USA nevýhodné obchodní dohody s jinými zeměmi a postaví se proti nekalým obchodním praktikám Číny. Pohrozil uvalit na čínské zboží vysoká cla a potrestat Peking za manipulování se směnným kurzem. Diplomaticky se už na ofenzivu proti Číně připravil zpochybněním dlouhodobé politiky "jedné Číny".

Navarro, který byl v kampani jedním z Trumpových poradců, je autorem několika knih a proslul zejména titulem Death by China: How America Lost its Manufacturing Base (Smrt z rukou Číny: Jak Amerika ztratila svou průmyslovou základnu), z níž se stal i dokumentární film. Navarro například navrhuje posílit styky s Tchaj-wanem, i když jeho oficiální uznání nedoporučuje.

"(Peter Navarro) jasnozřivě dokumentoval škody, které globalismus působí americkým pracujícím, a ukázal cestu, jak obnovit naši střední třídu. V mé administrativě bude působit v klíčové roli poradce pro obchod," uvedl Trump.

Trump plánuje svěřit výkon obchodní politiky svému ministrovi obchodu, investorovi Wilburu Rossovi. Ross dnes označil Navarra za "nejlepšího člověka" do čela nové prezidentské rady.

Trumpův tým dnes rovněž sdělil, že zvláštním poradcem prezidenta bude známý investor Carl Icahn. Miliardář bude Trumpovi radit v otázkách regulace a za své služby nebude pobírat plat. Podle listu The Wall Street Journal má Icahn hrát ústřední roli při výběru příštího šéfa Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).

autor: ČTK