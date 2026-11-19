Americký prezident Donald Trump v září nakoupil akcie společnosti Nvidia v hodnotě až 265 tisíc dolarů (téměř 5,9 milionu korun). Zároveň prodal podíly až za 15 tisíc dolarů. Vyplývá to z Trumpova nejnovějšího finančního výkazu.
Transakce se uskutečnily několik týdnů předtím, než se objevily zprávy o vazbách generálního ředitele firmy Jensena Huanga na údajnou čínskou špionku, píše agentura Reuters.
Prezidentovy obchody vyvolávají otázky ohledně možného střetu zájmů. Trumpova administrativa totiž v současné době zvažuje opatření, která by mohla budoucnost společnosti Nvidia ovlivnit. Týkat by se měla mimo jiné pravidel upravujících vývoz jejích pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI).
Společnost Nvidia se dostala do centra pozornosti poté, co média odhalila Huangovy mimomanželské vztahy. Poměr měl minimálně se třemi ženami, dvěma zaměstnankyněmi a také hongkongskou byznysmenkou Alicí Huangovou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Ze své pozice odstoupil.
Američtí zákonodárci se tak nyní ptají, do jaké míry byl Trump o Huangově osobním životě informován. Prezident uvedl, že ho obvinění proti bývalému šéfovi Nvidie překvapila, píše Reuters. Agentura připomíná, že Huang patřil k jeho nejbližším spojencům v Silicon Valley.
Obchody s akciemi společnosti Nvidia patřily mezi stovky transakcí, které prezident v září uskutečnil, vyplývá z prohlášení podepsaného Trumpem a zveřejněného americkým Úřadem pro vládní etiku.
V srpnu Trump nakoupil akcie společnosti Nvidia v hodnotě až 1,6 milionu dolarů a prodal akcie v hodnotě až 1 milionu dolarů. Podle stejného prohlášení Trump v září také nakoupil akcie společnosti SpaceX v hodnotě až 315 tisíc dolarů. Agentura Reuters nemohla okamžitě určit přesnou výši Trumpových obchodů, protože federální úředníci ve finančních prohlášeních uvádějí pouze rozmezí.
Bílý dům na žádost o komentář bezprostředně nereagoval. U dřívějších případů ale odmítl, že by prezident byl ve střetu zájmů, s tím, že jeho portfolio nezávisle spravují třetí strany a pouze kopíruje burzovní indexy. „Neexistují žádné střety zájmů,“ uvedl tehdy mluvčí Bílého domu Davis Ingle.
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