Třinecké železárny chtějí koupit ArcelorMittal Ostrava

Ostrava - Mezi firmami, které podaly nabídku na koupi ArcelorMittalu Ostrava (AMO), jsou Třinecké železárny (TŽ). Dnes to řekla mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková. Skupina ArcelorMittal chce koupit italskou ocelárnu Ilva a prodej ostravské huti je součástí kompenzačního balíčku. Skupina chce slezský podnik prodat do konce roku. Jména ani počty dalších zájemců nejsou známa.

"Nezávislou iniciační nabídku jsme podali. Více se k tomu nebudeme vyjadřovat," řekla Macková.

Koupi ArcelorMittalu Ostrava doporučoval Třineckým železárnám také prezident Miloš Zeman, podle kterého by podniky měly pokud možno zůstat ve vlastnictví domácího kapitálu.

"Skupina ArcelorMittal jedná se zájemci o koupi ostravské hutě, k počtu zájemců nebo jejich jménům se nebude vyjadřovat. Prodej by měl být uzavřen do konce roku 2018," sdělila mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková.

Evropská komise v květnu největšímu světovému výrobci oceli ArcelorMittal schválila záměr převzít Ilvu, která je největší ocelárnou v Evropě. Jednou z podmínek je prodej huti v Ostravě a několika dalších podniků ArcelorMittalu v Evropě. To by mělo zaručit, že převzetí Ilvy nenaruší hospodářskou soutěž a nepovede ke zvýšení cen.

Do konce května měli být známi předběžní zájemci, závazné nabídky by měl oddělený správce huti obdržet během července. "Vybrané zájemce o koupi bude posuzovat Evropská komise, a to z pohledu toho, zda jsou schopni pokračovat v provozu a rozvoji podniku tak, aby ostravská huť byla trvalou a aktivní konkurencí skupiny ArcelorMittal," uvedla Černá.

Generální ředitel huto a správce odděleného majetku v AMO Ašók Patil už dříve uvedl, že se ostravská společnost bude prodávat jako fungující výrobní podnik, aniž by se snižovala její výrobní kapacita nebo počet pracovních míst. "Pro náš podnik se nic nemění, pokračuje běžný každodenní provoz, výroba a vše, co s tím souvisí. Postupně oddělíme naše týmy, systémy a procesy, aby huť do uzavření prodeje fungovala samostatně a nezávisle na skupině ArcelorMittal," uvedl Patil.

ArcelorMittal je největším producentem oceli na světě, na celosvětové produkci se podílí zhruba šesti procenty. Působí ve více než 60 zemích světa. Je předním dodavatelem ocelových výrobků automobilovému průmyslu, stavebnictví, pro výrobu domácích spotřebičů nebo obalů.

V loňském roce ArcelorMittal zvýšil provozní zisk i tržby. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) vzrostl o více než třetinu na 8,4 miliardy dolarů (téměř 180 miliard Kč), tržby se pak zvýšily o 21 procent na 68,7 miliardy dolarů (1,5 bilionu korun).

ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun. Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmího Mittala od roku 2003.