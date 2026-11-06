Tři důvody proč od ledna zdraží potraviny. Obchody řekly, kde porostou ceny nejvíc

Češi si užívají levné potraviny. Některé ceny klesly na rekordní minimum. Na uzdě drží cenovky i předvánoční konkurenční boj. Jenže začátek příštího roku přinese zásadní obrat. Tvrdí to prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj si lidé od ledna za některé potraviny budou muset výrazně připlatit.
Říjnová míra meziroční inflace oproti září zvolnila. Statistici odhadují, že ceny rostly od loňského října o 2,4 procenta, zatímco v září to bylo oproti stejnému období loňska o 2,5 procenta, jak ukazují data Českého statistického úřadu.
Snižovaly se například ceny potravin a nealkoholických nápojů. Rekordně levné je třeba mléko nebo máslo. Česko totiž těží z obrovského přebytku mléka v celé Evropě. Ten je způsoben nadprodukcí, omezením dovozu do Číny a Asie i konfliktem na Blízkém východě, který komplikuje vývoz.
Češi se navíc naučili nebýt věrní jednomu obchodu, řetězce musí lákavými nabídkami o zákazníka víc bojovat, což výrazně tlumí případný nárůst cen.
Klid ovšem vydrží maximálně do konce prosince, odhaduje Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Bezpochyby do konce roku nečekám žádné zdražování, protože předvánoční období je vždy obdobím, kdy je nejvíce různých slevových akcí, jak obchody bojují o velký vánoční nákupní koš,“ varuje jeho předseda Tomáše Prouza.
Velký nárůst cen
„Vidíme, že nové ceníky, které posílají potravináři na začátek příštího roku, už ukazují poměrně velký nárůst,“ tvrdí Prouza.
Z pohledu rostoucích cen vstupů jsou na tom nejhůře sektory mlékárenství a pečiva, uvedl Prouza pro deník Aktuálně.cz. Právě tam lze očekávat největší zdražení. „A sektor ovoce a zeleniny,“ poznamenal šéf Svazu.
Zdražují také hnojiva, což se do cen propíše až v příští sezoně, ale postupně ceny potravin rovněž významně ovlivní.
Za výrazným navýšením cen, které obchodníci předpokládají, stojí tři faktory. Jde především o dražší energie. Ty zvedají ceny jak samotné zemědělské a potravinářské výroby, tak i následné logistiky a skladování.
Nízká nezaměstnanost
Potraviny prodraží i rostoucí mzdy. Výdělky tlačí nahoru rekordně nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovních sil. Svůj podíl podle Prouzy nese i navýšení minimální mzdy od ledna.
„Od ledna se bude zvedat o 10 procent minimální mzda, a to pro zemědělce a potravináře, kteří zaměstnávají spoustu lidí za minimální mzdy, bude znamenat výrazné zvýšení nákladů,“ připomíná Prouza.
Třetím rizikovým bodem je podle něj hrozící zákaz prodeje potravin pod cenou. V současnosti obchody často kompenzují ceny základních potravin ze svých marží.
„To, jak moc se skutečně zdraží v příštím roce, bude záviset hlavně na tom, jestli vláda vyslyší volání Potravinářské komory, aby se zakázalo to, že budou obchody moci ceny potravin dotovat,“ rýpnul si Prouza.
Řetězce prodávají pod cenou
Připomíná přitom, že řetězce v posledních letech prodávají řadu základních potravin levněji, než za kolik je od výrobců nakupují, čímž drží jejich finální ceny pro zákazníky na přijatelné úrovni.
Potravinářská komora ale slova Svazu odmítá. „Nejde o žádný zákaz slev, týká se to pouze šesti až osmi základních komodit, nikoliv celého sortimentu,“ poznamenal mluvčí Potravinářské komory Jan Zemánek.
Potravináři nicméně tvrdí, že právě kvůli těmto několika položkám jsou ostatní běžné potraviny dražší. „Řetězce si musí svoji marži nahnat jinde,“ tvrdí Zemánek.
Zákaz prodeje pod nákupní cenou sice zatím není jistý, řeší se ale na celoevropské úrovni. „Nejde o žádný český výmysl, tuto otázku řeší celá Evropa a v některých zemích je prodej za podnákupní cenu již zakázán,“ uzavírá Zemánek.
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