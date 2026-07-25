Trh s uměním ve světě ožil, aukční domy hlásí jeden z nejsilnějších začátků roku

Velké světové aukční domy v první polovině letošního roku utržily za prodej uměleckých děl téměř deset miliard USD (212,3 miliardy Kč). To představuje jeden z nejúspěšnějších začátků roku na trhu s uměním, kterému pomohla rostoucí důvěra bohatých klientů podpořená silným růstem akciových trhů, napsal server zpravodajské televize CNBC.
Aukční síň Sotheby's vykázala nejlepší první pololetí ve své 282leté historii. Její tržby dosáhly 4,4 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 58 procent. Konkurenční Christie's zaznamenala nejlepší první polovinu roku od roku 2021, když její prodeje vzrostly o 71 procent na 4,5 miliardy dolarů. Silný start roku hlásily také další aukční domy včetně Phillips nebo Heritage.
Oživení trhu se objevilo po téměř třech letech poklesu. Podle analytiků a obchodníků s uměním stojí za novým růstem zejména prudký nárůst majetku nejbohatších lidí, který podpořil rozmach umělé inteligence (AI), příliv nových firem na burzu a růst cen akcií. V první polovině roku se podle společnosti Artnet prodalo osm uměleckých děl za více než 50 milionů USD, zatímco v letech 2024 a 2025 nebyl zaznamenán ani jeden takový prodej.
Růst aukčního trhu není omezen jen na nejdražší umělecká díla, ale projevuje se napříč různými cenovými kategoriemi i oblastmi sběratelství. Rekordní prodeje zaznamenávají kromě výtvarného umění také klasické automobily, hodinky, kabelky, diamanty, whisky nebo dokonce fosilie dinosaurů.
Za nejvyšší cenu byl v první polovině roku vydražen obraz Jacksona Pollocka Number 7A, 1948 (Číslo 7A, 1948), který se u Christie's prodal za 181 milionů USD. Dílo, považované za jedno z nejvýznamnějších Pollockových děl, dříve vlastnil mediální magnát a sběratel S. I. Newhouse, což zvýšilo jeho atraktivitu.
Mladí sběratelé
Nová vlna mladších sběratelů, z nichž mnozí pocházejí z technologického sektoru, pomáhá měnit pojetí sběratelských předmětů. U klasických automobilů dříve cenové žebříčky ovládaly sportovní vozy z 50. a 60. let, nyní jsou nejžádanější supersporty z 90. let a začátku nového tisíciletí.
Mezi technologickými nadšenci si získávají na oblibě hodinky. Aukční dům Phillips zaznamenal v první polovině roku rekordní tržby z aukcí hodinek 235 milionů USD. Nejdražší vydražené hodinky první poloviny roku, model F.P. Journe Souscription Résonance, se prodaly za 13,9 milionu USD. Mark Zuckerberg se v posledních letech stal jedním z nejznámějších příznivců značky F.P. Journe a na veřejnosti se již několikrát objevil s těmito hodinkami.
Generální ředitelka Christie's Bonnie Brennanová uvedla, že 30 procent kupujících v první polovině roku byli noví zákazníci. Z toho 47 procent byli mileniálové, tedy lidé narození přibližně mezi lety 1981 a 1996, nebo mladší. Dodala, že 85 procent nabídek bylo podáno online.
Mezi nejrychleji rostoucí sběratelské kategorie patří také fosilie dinosaurů. Aukční síň Sotheby's tento měsíc prodala kostru tyranosaura rexe přezdívaného Gus za rekordních 50,1 milionu USD, což je nejvyšší cena, jaká kdy byla za fosilii v aukci zaplacena. Majitel nebyl dosud identifikován. O dinosaura se přetahovalo deset minut sedm uchazečů. Rostoucí zájem o tyto exponáty přisuzují odborníci přílivu nového bohatství a snaze investorů ukládat majetek do vzácných sběratelských předmětů.
Mladí bohatí investoři z technologického sektoru zvyšují také ceny sportovních memorabilií a předmětů spojených s popkulturou. Rekordních částek dosahují například sportovní dresy nebo osobní předměty známých osobností. Nedávno se například za téměř milion USD vydražila kožená bunda generálního ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga, což několikanásobně překonalo očekávanou cenu.
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