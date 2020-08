Nic není jako dřív. Personalisté popsali, jak pandemie změnila trh práce

Pracovní trh se změnil. Podle personalistů není nic jako před koronavirovou pandemií. Ve svých průzkumech se snaží přijít na to, co nás čeká v nejbližších měsících - zda budou firmy nabírat, nebo propouštět, přidávat, nebo naopak mzdy snižovat. Řeší také to, jak se budou chovat zaměstnanci. Podívejte se, k čemu došli.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Foto: Volkswagen "Není obor, který by koronavirová pandemie neovlivnila. Některý pozitivně, některý negativně, ale každopádně všechny," říká šéf personální společnosti Hays Sándor Bodnár. Negativně pandemie zasáhla gastronomii a cestovní ruch a také kulturu. "Do problémů se ale dostaly i další obory, které jsou na cestovní ruch navázané. Například prádelny a čistírny propustily třetinu zaměstnanců, protože poskytovaly služby především hotelům, které byly rázem bez zákazníků. Podobně na tom byly dodavatelé nejen hotelových restaurací," upozorňuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Ošetřovné v pandemii má nepříjemnou dohru. Rodičům může zkrátit dovolenou V současné době obavy vzbuzuje hlavně automobilový průmysl. "Automobilky zatím propouštěly jen ve velmi malé míře, ubyli zejména zahraniční a agenturní zaměstnanci. Podle průzkumu Auto SAP ale více než 41 procent z nich očekává, že propouštět budou. Problémem lidí v automobilových profesích ale je, že v branži jsou poměrně vysoké platy, proto najít adekvátně ohodnocené uplatnění jinde nebude tak jednoduché," konstatuje Novák. Naopak mezi vítěze patří "ajťáci". V oboru informačních technologií je poptávka po kandidátech ještě větší než před pandemií a nabídky lákavější. Dobře je na tom i obchod, ve druhém kvartálu letošního roku se prodeje pohybovaly v objemech podobných jako před Vánoci. "Retailové řetězce hledaly nové posily na prodejny i do skladů, aktivní nábor prováděly i doručovací služby, dopravci a logistické firmy," dodává Novák. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat