Třeboňsko sužuje sucho, výlov Rožmberka se letos neuskuteční

Zrušený výlov Rožmberka nahradí 16. a 17. října Dny s třeboňskými rybáři. Slavnostní výlov největšího českého rybníka letos kvůli extrémnímu suchu nebude. V rybnících na Třeboňsku chybí 44 procent vody z celkového objemu 75 milionů metrů krychlových. Rybáři vodu z Rožmberku potřebují pro sádkování ryb před Vánocemi, řekl výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
Část programu z výlovu se letos přesune do sádek v Třeboni, chybět nebudou oblíbené rybí speciality.
„Hodně poptávaný je řízek třeboňských baštýřek, takže ten tam bude samozřejmě v první řadě. Lidé mohou ochutnat různé další speciality, jako jsou kapří hranolky či kapří tortilla. Máme tam domluvené i kolegy z rybářské fakulty Jihočeské univerzity, kteří budou předvádět netradiční pokrmy z kapra nebo ze pstruha,“ uvedl v pátek Kukačka.
Návštěvníci třeboňských sádek si mohou na akci vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Pro nejmenší jsou připraveny soutěže a hry a také oblíbený bazének s živými rybami.
Na programu jsou i komentované exkurze s rybářem či ukázky zpracování a kulinářské přípravy sladkovodních ryb. V prodejně pořídí zájemci čerstvé ryby, třeboňské kyselé rybí koule či dva druhy rybích paštik.
O termínech výlovů dalších rybníků budou rybáři teprve rozhodovat. „Upravujeme termíny výlovů rybníků s tržní rybou tak, abychom do poloviny listopadu lovili pouze na pokrytí obchodních požadavků. Až někdy na přelomu listopadu a prosince budeme lovit největší rybníky, tak abychom maximálně zkrátili dobu uchovávání na sádkách,“ vysvětlil Kukačka.
V letošním roce se nepočítá s výlovy rybníků Horusický, Dvořiště, Bošilecký, ani rybník Svět, kde jsou výlovy jen po dvou letech v každém lichém roce.
Rybářství Třeboň a.s. patří k nejvýznamnějším chovatelům sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. Podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří zhruba 15 procent.
Společnost hospodaří na 428 rybnících o celkové rozloze 8 tisíc hektarů. V jejím vlastnictví je 1343 hektarů a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů.
Roční produkce ryb činí přibližně 2800 tun, z toho je 90 procent kapra a deset procent vedlejších druhů ryb, jako lín, candát, štika, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun.
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