Tramvajová trať mezi Prahou a Zdiby se může začít stavět v roce 2022

Praha - Tramvajová trať mezi Prahou a Zdiby by se mohla začít stavět v roce 2022, příprava podle středočeského krajského úřadu postoupila. Středočeští krajští radní tento týden rozhodli o zahájení investorské přípravy akcí, které s budováním tratí souvisejí. Například v případě trati z Kobylis do Zdib proto může začít proces hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (takzvaný posudek EIA). Středočeská krajská správa a údržba silnic jako investorská organizace hejtmanství také začne ohledně linky do Zdib jednat se zástupci Dopravního podniku hlavního města Prahy a zástupci pražského magistrátu o koordinaci společných prací. "Pro tuto tramvajovou trať se Středočeský kraj pokusí zajistit dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo případně jiného vhodného dotačního zdroje," uvedla Helena Frintová z krajského úřadu. Přiblížit by se měla i výstavba tratí do Čestlic a Jesenice, kde se připravuje aktualizace zásad územního rozvoje, což je jeden z podkladů pro plánování staveb regionálního i nadregionálního významu. Trať do Čestlic by měla vést z Opatova (případně z Hájů), do Jesenice by se mělo jezdit přes Vestec z Depa Písnice. Středočeské tramvajové tratě kopírují trasy, které patří mezi dopravně nejvytíženější, jejich vznik by tak měl ulevit silnicím. Kromě snadnějšího, bezpečnějšího a plynulejšího cestování by podle krajského radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) také šlo o ekologické řešení. Infografika Praha v roce 2030. Podívejte se, kde vznikne 30 nových tramvajových tratí

