Tramvaje budou jezdit až do Libuše. Čtyři nové zastávky vyjdou na půl miliardy

před 50 minutami

Tramvajová linka směrem Modřany se prodlouží o čtyři nové zastávky. Dočasně bude trať zakončena v Novodvorské ulici. Po dokončení výstavby metra D přibude konečná zastávka Libuš. Realizace je prozatím odhadovaná na 14 měsíců. K jejímu zahájení je ovšem zapotřebí územní rozhodnutí, které prozatím nebylo Dopravnímu podniku Hlavního města Prahy uděleno.

Praha - Prodloužení tramvaje z pražských Modřan do Libuše by mělo stát kolem půl miliardy korun, část by mohla zaplatit Evropská unie. Územní rozhodnutí stavby, o jehož vydání v únoru požádal, chce dopravní podnik (DPP) získat ještě letos.

Tramvaje do Modřan v současné době končí na smyčce Sídliště Modřany. Nová trať by měla být nejprve provizorně ukončená v Novodvorské ulici a po výstavbě metra D ke stanici Libuš. Celkem bude trať prodloužená o 1,9 kilometru a bude mít čtyři nové zastávky.

Stavba první etapy zabere zhruba 14 měsíců. "Mnohem více času zabere administrativní přípravná fáze, započatá vloni v únoru. Rádi bychom ještě letos získali územní rozhodnutí. Už jsme také zahájili jednání s majiteli dotčených pozemků, protože právě ta bývají nejnáročnější," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Část peněz na stavbu chce dopravní podnik získat z evropského Operačního fondu Doprava.

Platné územní rozhodnutí je prvním krokem pro stavbu trati. V procesu, který jeho vydání předchází, se k projektu budou vyjadřovat samosprávy, orgány ochrany životního prostřední nebo místní sdružení. Poté následuje proces vydání stavebního povolení.

S vybudováním tramvajové trati se počítalo už při stavbě sídliště Libuš. První studii město pořídilo v roce 2011, o pět let později začalo tramvajovou trať projektovat. V únoru úřady rozhodly, že stavba nepotřebuje podrobnější posudek vlivu na životní prostředí.

Žádala o něj Česká inspekce životního prostředí, protože trať povede po hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Navíc se má pokácet 281 stromů a 122 keřů. V plánu je vysázení aleje se 78 stromy a více než 30 tisíc keřů. Úřad námitky zamítl s tím, že může v územním rozhodnutí nařídit novou výsadbu.

autor: ČTK